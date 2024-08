Kira Hagi, decizie uluitoare. A renunțat la visul american și s-a întors în România: „Da, e adevărat”

Kira Hagi a plecat la studii în America și avea de gând să se stabilească acolo definitiv. Totuși, acum s-a răzgândit, schimbându-și perspectiva despre viața peste ocean. Ce spune despre planurile de viitor.

De ce s-a întors Kira Hagi din America

Kira Hagi a plecat în America la studii și era hotărâtă să rămână peste hotare. Cu toate acestea, , astfel că a decis să se întoarcă și nu are regrete.

ADVERTISEMENT

„E adevărat că am plecat în State cu gândul de a rămâne definitiv, dar acolo mi-am schimbat perspectiva. M-am întors în țară pentru că și am ținut să onorez contractul.

Nu pot să spun că am renunțat la nimic. Pot spune că trăiesc visul meu. Da, visul Kirei Hagi, ca fiecare dintre noi. Fiecare are un țel, un drum”, a declarat Kira Hagi într-un interviu acordat pentru

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu mai trăiește în America, Kira Hagi este mulțumită cu ceea ce se întâmplă acum în viața sa. Actoria o împlinește pe deplin, în ciuda faptului că nu o practică la Hollywoood.

„Da, sunt împlinită, pentru că sunt un actor care muncește în fiecare zi”, a mai spus fiica lui Gică Hagi despre felul în care arată viața sa la momentul actual, după întoarcerea în țară.

ADVERTISEMENT

„Pictura și actoria se îmbină”

Kira Hagi a jucat și într-o piesă de teatru cu fiul lui Mihai Alexandru, Jonathan, la Nottara. „Martha și George, o piesă despre viața Prințesei Martha Bibescu și a Prințului George Valentin Bibescu, care a durat trei ani de zile. Am interpretat-o, la Teatrul Nottara, chiar și în perioada în care a fost pandemie. Am jucat cum s-a putut, atât cât s-a putut, cu jumătate de sală, dar am reușit să facem asta și în acea perioadă.

A fost o colaborare foarte frumoasă. Le mulțumesc în continuare celor de la Teatrul Nottara pentru că ne-au dat această oportunitate să punem în scenă o piesă despre o poveste inedită a unei personalități emblematice din perioada interbelică”, a adăugat Kira.

ADVERTISEMENT

Dar tânăra are și talent la pictură. A avut expoziții în Franța, Italia, la București, Constanța… „Mie mi se pare că pictura și actoria se îmbină. Mi se pare că proiectele pe care le-am avut și expozițiile pe care le-am avut s-au născut așa, natural, nu am forțat nimic”, a dezvăluit Kira Hagi.