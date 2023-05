Kira Hagi, mesaj în cinci cuvinte după ce tatăl său a luat titlul cu Farul

Kira Hagi a oferit o reacție din cinci cuvinte pe rețelele de socializare după ce tatăl său, Gică Hagi, . Echipa pregătită de fostul mare fotbalist al României a învins-o la Ovidiu cu 3-2 pe FCSB și a devenit matematic campioană cu o etapă până la finalul sezonului.

Kira Hagi, mesaj în doar cinci cuvinte după ce tatăl său a luat titlul cu Farul

Ziua de duminică, 21 mai, va rămâne în istoria familiei Hagi. În ziua în care Ianis, fiul lui Gică Hagi, , Farul a câștigat titlul în SuperLiga. Fiul fostului „Decar de Aur” al României s-a arătat euforic după trofeul câștigat de echipa la care a crescut.

Deși nu a putut fi prezentă în tribunele arenei de la Ovidiu la derby-ul Farul – FCSB 3-2, Kira Hagi a postat un videoclip pe rețelele de socializare cu momentul în care trofeul SuperLigii este gravat cu numele noii campioane.

„Campionii creeaza campioni!“ – Gheorghe Hagi ♥️♥️♥️♥️”, a fost mesajul postat de Kira Hagi pe Instagram. După finalul partidei, Gică Hagi s-a îndreptat direct spre loja în care se aflau familia și apropiații săi. Gică Hagi a sărbătorit titlul Farului pe gazon alături de soția sa, Marilena.

Ianis Hagi, mesaj pentru tatăl său după titlul câștigat cu Farul

Ianis Hagi s-a bucurat după ce a înscris primul gol la Rangers după accidentarea gravă suferită la începutul anului trecut. Ulterior, fiul lui Gică Hagi a avut un alt motiv de bucurie după ce Farul a câștigat titlul în SuperLiga.

„A fost o seară magnifică! E un proiect de 14 ani și mă bucur pentru câștigarea campionatului. Eu am reușit să marchez astăzi, mă simt bine, echipa a jucat bine. A venit și momentul de a marca. După gol, primele 20-30 de secunde nu am putut să-mi controlez emoțiile, dar e normal, am avut și momente bune și momente mai puțin bune.

A fost o dimineață perfectă pentru mine, acum e și o seară perfectă pentru mine odată cu victoria Farului. Nu fac comparație cu forma de dinainte, am patru luni de când am revenit și mă simt foarte bine. De fiecare dată când am intrat pe teren m-am simțit bine, sunt lucruri pozitive pentru mine, următoarea etapă e probabil să joc 90 de minute.

A fost o accidentare gravă prin care am trecut, dar mă bucur să fiu din nou pe teren. Am văzut fazele, am avut cu Rangers premiile de final de sezon și n-am văzut meciul live. Mi-am felicitat părinții, știam că vor câștiga, tata pe teren, mama de acasă, susținând mereu proiectul.

I-am felicitat scurt și probabil vom discuta mai pe seară. Îi cunosc pe majoritatea, vorbesc mereu cu tata despre ei, nu-i cunosc personal. E proiectul familiei, deci sunt implicat și eu de la distanță

„Un trofeu e un trofeu, tata își adaugă un nou titlu în palmaresul său. E mai important decât primul titlu, pentru că acum e o singură echipă și toată lumea susține echipa. Toți fanii vor ca echipa să câștige, au reușit și au reușit cu tineri talentați, tata are mare încredere în ei și puteau chiar să câștige titlul mai devreme”, a declarat Ianis Hagi, la .