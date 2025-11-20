Sport

Kira Hagi și Ion Țiriac, apariție memorabilă. Cum au fost surprinși cei doi: ”Sunt topită”

Kira Hagi și Ion Țiriac s-au întâlnit față în față. Din peisaj nu a lipsit nici soțul tinerei și nici Gică Hagi. Cum au fost surprinși aceștia și la ce eveniment au participat?
Valentina Vladoi
20.11.2025 | 20:13
Kira Hagi si Ion Tiriac aparitie memorabila Cum au fost surprinsi cei doi Sunt topita
Kira Hagi, apariție neașteptată alături de Ion Țiriac. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Kira Hagi, soțul ei, dar și tatăl său, s-au întâlnit cu Ion Țiriac. Aceștia au mers la Țiriac Collection, iar momentul nu a putut trece pur și simplu. Astfel, câteva imagini au apărut pe internet.

Kira și Gică Hagi, alături de Ion Țiriac

Într-o postare pe contul personal de socializare, fiica lui Gică Hagi a vorbit despre pasiunea pe care o are pentru mașini. Kira Hagi adoră mașinile de epocă, astfel că nu a refuzat invitația la extinderea de mașini din colecția lui Ion Țiriac.

ADVERTISEMENT

Tânăra a putut admira și un Rolls Royce Phantom IV. De altfel aceeași mașină elegantă a condus-o la biserică în ziua nunții pe ea și pe soțul ei. Și mult alte celebrități au putut fi văzute într-o astfel de mașină.

Totodată, Kira Hagi a lăudat întreaga colecție a lui Ion Țiriac. Atât ea cât și soțul ei, dar și Gică Hagi au fost încântați să participe la eveniment, iar dovada cea mai clară o reprezintă imaginile postate.

ADVERTISEMENT
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Digi24.ro
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre

„Pentru cine nu s-a prins încă, sunt topită după mașini de epocă, așa că am dat repede curs invitației de a celebra extinderea de mașini @tiriaccollection . Cu această ocazie am și retrăit un moment care în vară mi-a adus multă bucurie.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul:...
Digisport.ro
Ion Țiriac a primit o ”ofertă ieșită din comun” și a făcut anunțul: cui i-a cedat întreaga colecție de mașini!

Printre sutele de bijuterii pe roți am regăsit-o pe Rolls Royce Phantom IV, mașina elegantă care ne-a dus la biserică in ziua nunții. A aparținut Casei Regale Britanice și încă păstrează un farmec emoționant.

Sunt reproduse însă multe alte automobile spectaculoase. A fost o experiență fantastică pentru mine și Thomas, împărțită cu tata și cu domnul Țiriac. Atmosferă perfectă, oameni faini, amintiri care vor sta cu mine toată viața”, a scris Kira Hagi pe Instagram.

ADVERTISEMENT

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Kira Hagi (@kirahagi)

Ion Țiriac, o nouă achiziție fabuloasă

Amintim faptul că în urmă cu câteva luni, Ion Țiriac a mai adus un bolid de lux în colecția sa. Potrivit wall-street.ro, fostul mare jucător de tenis a devenit posesorul unui Ferrari F176 Monza SP2.

Mașina a fost fabricată în Italia, în ediție limitată și a ajuns în garajul miliardarului în luna septembrie. Aceasta este echipată cu cel mai puternic motor aspirat V12 fabricat vreodată de producătorul de lux.

Iar Ion Țiriac a lăudat modelul odată cu lansarea sa. Totodată, acesta dezvăluia că a fost dragoste la prima vedere, astfel că mașina nu putea să lipsească din întreaga sa colecție.

„Modelul SP2 este un model fabricat în serie limitată, cu părere de rău nu am putut să obțin și modelul SP1. În opinia mea este printre ultimele mașini produse în acest fel. M-am îndrăgostit de Ferrari Monza SP2. Este un model superb și arată spectaculos”, a declarat Ion Ţiriac, la evenimentul de lansare.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a dat o lecție de ținut minte lui Ilie...
Fanatik
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a dat o lecție de ținut minte lui Ilie Bolojan. Ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Emeric Ienei
Liga 2, live video etapa 14. Concordia Chiajna – FC Bihor 0-0. Prima...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 14. Concordia Chiajna – FC Bihor 0-0. Prima partidă a rundei se joacă acum
Gabi Tamaș și Dan Alexa, surprinși alături de gemenele celebre din România, după...
Fanatik
Gabi Tamaș și Dan Alexa, surprinși alături de gemenele celebre din România, după ce au câștigat Asia Express. „Vă ador”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
BOMBĂ! S-a aflat cine i-a interzis lui Nicolae Dobrin să joace la Mondialul...
iamsport.ro
BOMBĂ! S-a aflat cine i-a interzis lui Nicolae Dobrin să joace la Mondialul din Mexic: 'Îi umileam tot timpul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!