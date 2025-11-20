Kira Hagi și Ion Țiriac, apariție memorabilă. Cum au fost surprinși cei doi: ”Sunt topită”

ADVERTISEMENT

Kira Hagi, soțul ei, dar și tatăl său, s-au întâlnit cu Ion Țiriac. Aceștia au mers la Țiriac Collection, iar momentul nu a putut trece pur și simplu. Astfel, câteva imagini au apărut pe internet.

Kira și Gică Hagi, alături de Ion Țiriac

Într-o postare pe contul personal de socializare, fiica lui Gică Hagi a vorbit despre pasiunea pe care o are pentru mașini. Kira Hagi adoră mașinile de epocă, astfel că nu a refuzat invitația la extinderea de mașini din colecția lui Ion Țiriac.

ADVERTISEMENT

Tânăra a putut admira și un Rolls Royce Phantom IV. De altfel aceeași mașină elegantă a condus-o la biserică în ziua nunții pe ea și pe soțul ei. Și mult alte celebrități au putut fi văzute într-o astfel de mașină.

Totodată, Kira Hagi a lăudat întreaga colecție a lui Ion Țiriac. Atât ea cât și soțul ei, dar și Gică Hagi au fost încântați să participe la eveniment, iar dovada cea mai clară o reprezintă imaginile postate.

ADVERTISEMENT

„Pentru cine nu s-a prins încă, sunt topită după mașini de epocă, așa că am dat repede curs invitației de a celebra extinderea de mașini @tiriaccollection . Cu această ocazie am și retrăit un moment care în vară mi-a adus multă bucurie.

ADVERTISEMENT

Printre sutele de bijuterii pe roți am regăsit-o pe Rolls Royce Phantom IV, mașina elegantă care . A aparținut Casei Regale Britanice și încă păstrează un farmec emoționant.

Sunt reproduse însă multe alte automobile spectaculoase. A fost o experiență fantastică pentru mine și Thomas, împărțită cu tata și cu domnul Țiriac. Atmosferă perfectă, oameni faini, amintiri care vor sta cu mine toată viața”, a scris Kira Hagi pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Ion Țiriac, o nouă achiziție fabuloasă

Amintim faptul că în urmă cu câteva luni, Ion Țiriac a mai adus un bolid de lux în colecția sa. Potrivit wall-street.ro,

Mașina a fost fabricată în Italia, în ediție limitată și a ajuns în garajul miliardarului în luna septembrie. Aceasta este echipată cu cel mai puternic motor aspirat V12 fabricat vreodată de producătorul de lux.

Iar Ion Țiriac a lăudat modelul odată cu lansarea sa. Totodată, acesta dezvăluia că a fost dragoste la prima vedere, astfel că mașina nu putea să lipsească din întreaga sa colecție.

„Modelul SP2 este un model fabricat în serie limitată, cu părere de rău nu am putut să obțin și modelul SP1. În opinia mea este printre ultimele mașini produse în acest fel. M-am îndrăgostit de Ferrari Monza SP2. Este un model superb și arată spectaculos”, a declarat Ion Ţiriac, la evenimentul de lansare.