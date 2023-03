Kirill Shevchenko, primele declarații după ce a câștigat argintul european pentru România la șah: “Aici este a doua mea casă. Am apreciat că ajutați Ucraina”. Video

la Campionatul European disputat în Serbia după remiza din ultima rundă cu Alexey Sarana. Primii trei clasați au avut 8,5 puncte din 11 runde și a fost nevoie de criteriile de departajare pentru a stabili ordinea pe podium. Shevchenko reprezintă România din luna ianuarie a acestui an, iar în februarie devenea campion național în competiția disputată la Sebeș.

Kirill Shevchenko, primele declarații după argintul european pe care l-a obținut pentru România. Care sunt motivele pentru care a ales să joace sub “tricolor”

Este o performanță uriașă pentru mine și mă bucur că am ocazia să aduc o contribuție pentru imaginea șahului din România. Voi continua să promovez tot ce înseamnă șahul românesc în orice fel voi putea și în următoarea perioadă. Mi-am dorit sincer să joc pentru victorie, am pornit cu acest gând partida din ultima rundă.

ADVERTISEMENT

Doar că nu am fost foarte mulțumit de ceea ce s-a întâmplat în deschidere și am considerat că ar fi mai bine să nu risc și să accept remiza. Mă bucur că am ales să reprezint România, am avut parte de o primire excelentă. Simt că aici este a doua mea casă.

Am încercat să ajut Ucraina cât am putut de mult Ucraina după izbucnirea conflictului. Am realizat mai multe stream-uri prin care să strâng bani pentru Ucraina. De asemenea, România ajută foarte mult Ucraina, și asta a contat enorm pentru mine și decizia mea.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă, compania Superbet, care a oferit sprijin de aproximativ 2 milioane de euro pentru Ucraina, m-a convins să reprezint România. Și sunt bucuros că am făcut-o, sper că vor urma și alte rezultate importante pentru România”, a declarat Kirill Shevchenko la sosirea pe Aeroportul Otopeni.

Kirill Shevchenko a fost întâmpinat la Aeroportul Henri Coandă și de . Acesta a ținut să sublinieze cât de importantă este contribuția lui Kirill la dezvoltarea comunității șahiste din România. Cu trei jucători tineri în top 100 mondial, , și Kirill Shevchenko, România are toate motivele să spere la rezultate mari pe plan european și mondial.

ADVERTISEMENT

Vlad Ardeleanu, președintele FRȘah: “Performanța lui Kirill este remarcabilă! Suntem extrem de mândri să îl avem în comunitatea de șah din România”

“Kirill are 20 de ani, este un tânăr talent. Ceea ce este minunat pentru că de aici încolo sperăm că vom vedea titluri și mai importante pentru România. Kirill a venit din Ucraina în toamna anului 2022, am avut discuții destul de lungi. El a decis să reprezinte România din ianuarie 2023.

El este Mare Maestru de la vârsta de 14 ani, ceea ce este o performanță remarcabilă, fiind unul dintre cei mai tineri Mari Maeștri din istorie. Chiar dacă a venit recent sub culorile României, Kirill a devenit rapid campion național la întrecerile organizate la Sebeș, chiar luna trecută. A câștigat detașat competiția masculină.

ADVERTISEMENT

A urmat această competiție europeană, trebuie să spunem că este printre cele mai importante campionate, peste 150 de Mari Maeștri au participat. Titlul este foarte dificil de obținut. În 2005, un alt campion de-al nostru, Dieter Nisipeanu, reușea să câștige aurul la Europene. De atunci am mai avut un loc patru, obținut de Bogdan Deac în 2022.

ADVERTISEMENT

Vedeți cât de important este acest titlu, iar performanța lui Kirill este remarcabilă. Suntem extrem de mândri să îl avem în comunitatea de șah din România”, a declarat și Vlad Ardeleanu, președintele FR Șah, omul responsabil cu progresele uriașe pe care le înregistrează șahul românesc.