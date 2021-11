Klaus Iohannis a promulgat modificarea Legii educației naționale. Apar două noi materii pentru elevii de gimnaziu

Educația financiară și Educația Juridică se vor preda elevilor de gimaziu. Mai exact, aceste materii vor fi introduse în școli începând cu anul școlar 2022-2023.

”Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat marți, 16 noiembrie 2021, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (PL-x 149/14.04.2021)”, este menționat în

De ce sunt importante noile materii pentru elevi

Pentru ca acest proiect să devină o lege în mod oficial mai urmează a fi publicat în Monitorul Oficial. Educația Financiară și cea Juridică vor face parte din Educatie Antreprenorială.

”Nu este suficient ca tinerii sa dobandeasca competente antreprenoriale, sa stie cum sa administreze o afacere din punct de vedere financiar, ci este nevoie sa inteleaga si sa integreze şi comportamente responsabile din punct de vedere juridic.

Initiativa legislativa are drept scop introducerea educatiei financiare in invatamantul preuniversitar, alaturi de educatia antreprenoriala. Introducerea educatiei antreprenoriale in scoli reprezinta un aspect de natura a incuraja spiritul antreprenorial de la varste cat mai fragede.



Stimularea educatiei antreprenoriale este o prioritate peste tot in lume, iar Romania se aliniaza astfel trendului global. Totusi, trebuie sa recunoastem ca nu toti absolventii vor deveni antreprenori, insa toti vor avea nevoie de cunostinte de baza cu privire la gestionarea unui buget propriu”, este menționat în proiectul modificării Legii educației naționale.

România, pe ultimul loc în UE la educația financiară

Cele două materii vor fi importante în evoluția copilului, mai ales, că, România este pe ultimul loc în UE referitor la educația financiară. Mulți dintre români nu știu și nu dețin noțiuni elementare specifice acestui domeniu.

Doar 14% dintre români știu ce înseamnă dobânzi aplicate creditelor, iar aici se includ cei care au studii în Economie sau Contabilitate. Asta în timp ce bulgarii au procent de 30%, polonezii 40% , iar 50% austriecii.

”Educația financiară este o soluţie validată de practica europeană şi internaţională pentru impulsionarea creşterii gradului de educaţie financiară.

De asemenea, urmăreşte creşterea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi financiare ale cetăţenilor, ajutându-i să gestioneze riscurile asociate accesării, cu mai mare uşurinţă, a unor servicii financiare tot mai complexe.

Cetățenii pot beneficia într-o măsură cât mai mare, de avantajele oferite de acestea, inclusiv prin consolidarea situaţiei şi perspectivelor lor financiare”, potrivit lui Liubomir Chiriac, directorul IDIS Viitorul.