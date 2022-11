Klaus Iohannis, anunț privind aderarea României la Schengen: ”Decizia ar putea fi amânată cu o lună sau două”

La mijlocul acestei săptămâni, Klaus Iohannis întreprinde o vizită oficială în Letonia. Miercuri, acesta a fost primit la Castelul Riga de omologul leton, Egils Levits.

Klaus Iohannis: Termenul final privind aderarea României la Schengen nu este 8 decembrie

La conferința de presă comună susținută cu omologul său leton, liderul de la Cotroceni a vorbit și despre cel mai arzător subiect care privește România în această perioadă: .

Klaus Iohannis a declarat că termenul final privind o astfel de decizie nu este 8 decembrie, când are loc Consiliul JAI (Justiție și Afaceri Interne) al UE, ci este doar o variantă de lucru.

”Cred că s-a vehiculat prea repede termenul de 8 decembrie ca un fel de termen final ceea ce nu este. 8 decembrie este prima posibilitate când această chestiune poate fi discutată.

Interesul meu, al nostru este ca atunci când se votează să avem un vot clar pentru accesul la Schengen. Nu este util pentru absolut nimeni să forţăm un vot care nu este, poate, cel aşteptat. Asta apropo de data de 8 decembrie. Şansele României sunt relativ bune.

Avem şanse bune să fim acceptaţi în spaţiul Schengen, dar nu există o garanţie pentru asta. Sunt state membre care mai au întrebări pentru noi, pentru sistemul Schengen”, a spus Iohannis.

Iohannis: Decizia ar putea fi amânată cu o lună sau două

Klaus Iohannis a mai punctat că România este dispusă şi pregătită să ofere răspunsuri ţărilor care mai au întrebări cu privire la Schengen.

Dacă lucrurile nu vor fi clarificate până pe 8 decembrie, când are loc Consiliul JAI, o s-ar putea amâna cu o lună sau două.

”Vreau să fiu foarte clar. Dacă din varii motive nu vom reuşi până pe 8 decembrie să avem o certitudine că lucrurile sunt foarte clare, există posibilitatea ca această decizie să fie amânată, cu o lună sau cu două luni până când toate întrebările primesc răspunsuri clare şi corecte şi toată lumea va fi convinsă că noi nu numai că nu suntem o vulnerabilitate, am fi un real câştig pentru Spaţiul Schengen şi ca să completez ce am spus – unii au întrebări pentru noi şi alţii pun sub semnul întrebării Schengen.

Spaţiul Schengen funcţionează după nişte reguli care au fost stabilite acum câţiva ani”, a adăugat şeful statului.