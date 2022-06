Klaus Iohannis ar putea merge la Kiev cu Macron, Scholz și Draghi. Deplasarea încă nu a fost confirmată. Liderii vestici au ajuns în Ucraina. Update

După premierul Nicolae Ciucă, pe 26 aprilie, ar putea fi acum rândul președintelui Klaus Iohannis să ajungă la Kiev. Anunțul a fost făcut încă de săptămâna trecută, de un deputat ucrainean, dar, din motive de securitate, nu a fost confirmat de Cotroceni.

Joi, 16 iunie, președintele ar urma să meargă, alături de președintele francez Emmanuel Macron, de cancelarul german Olaf Scholz și de premierul italian Mario Draghi, la Kiev.

Această informație a fost publicată de parlamentarul ucrainean Oleksi Goncharenko, pe pagina sa de Twitter.

The three musketeers. President Macron, Chancellor Scholz, prime-minister Draghi will visit Kyiv this Thursday. And as d’Artagnan President of Romania Iohannis.

