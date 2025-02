Klaus Iohannis, desființat, după demisie, de un om-cheie de la PRO TV. Ce ar fi făcut în timpul mandatelor, în secret: „Nu prea vezi”

Klaus Iohannis devine istorie după ce și-a anunțat demisia din funcția de președinte al României, luni, 10 februarie 2025. Un om-cheie de la Știrile PRO TV, expert în comunicare publică, pune punctul pe ”i” cu privire la motivul principal care l-a transformat pe fostul primar din Sibiu în cel mai nepopular politician.

Klaus Iohannis, desființat de un om-cheie de la Știrile PRO TV

Valentina Pufulescu, trainer de dicție la Știrile PRO TV, specialistă în public speaking, îl critică pe Klaus Iohannis pentru modul în care a comunicat timp de zece ani sau, mai degrabă, nu prea a comunicat.

Într-un videoclip publicat pe pagina sa de Instagram, Valentina Pufulescu dezvăluie că Iohannis ar fi recurs la anumite practici atunci când organiza conferințele de presă pentru a simula că totul e pe bune.

Mai exact, trainerul în comunicare de la PRO TV spune că își alegea cu maximă atenție jurnaliștii pe care îi chema la conferințele de presă pe care le organiza. Ar fi trimis, în plic, inclusiv întrebările și temele la care voia să răspundă.

Comunicarea precară, marele bolovan din rucsacul lui Iohannis

„Ce observ e că nu doar suveraniștii se bucură de această demisie. Am văzut în social media, în ultima oră, foarte multe mesaje de bucurie de la oameni care au afinități politice de dreapta, de stânga. Am văzut mesaje de bucurie și de la oameni apolitici. Am văzut mesaje de la jurnaliști care erau considerați foarte imparțiali și care spuneau că mult i-a luat. M-am gândit… De ce a fost Iohannis atât de nepopular?

De ce nu l-a iubit poporul? Răspunsul este unul singur. Din cauza felului în care a comunicat. Sau, mai exact, din cauza lipsei de comunicare, cum nu a comunicat cu poporul, cu presa…

Nu prea vezi… Este printre singurii președinți de țară care nu a acordat un interviu presei în două mandate. Timp de 10 ani de zile, Klaus Iohannis nu a acordat niciun interviu. Singurul interviu pe care l-a acordat este acela în care a scăpat și cea mai cunoscută perlă a lui. Perla în care spunea că românii care muncesc mult, dar nu reușesc să aibă șase case, la fel ca el, au ghinion în viață. Cam acesta a fost și nivelul de comunicare pe care l-a avut în ultimii zece ani”, explică Valentina Pufulescu despre cauza nepopularității lui Klaus Iohannis, care a plecat prin demisie,

Cum a ajuns Klaus Iohannis la demisie: „S-a bazat pe faptul că ura oamenilor față de PSD îl va scuti pe el de o comunicare continuă”

Trainerul de dicție completează, printre ”calitățile” modului în care comunica „superficialitatea și aroganța”.

„O comunicare ineficientă, complet lipsită de empatie, plină de superficialitate, de aroganță. Iohannis a vorbit doar cu cine a vrut el. A vorbit cât a vrut el și despre ce a vrut el. Noi nu știm nici astăzi cât au costat deplasările lui în străinătate. Iohannis a ales acest tip de comunicare. S-a bazat pe faptul că ura oamenilor față de PSD îl va scuti pe el de o comunicare continuă, deschisă, directă cu oamenii, cu presa.

Doar că oamenii nu au fost atât de proști pe cât i-a considerat Klaus Iohannis. Din cauza acestei comunicări precare, aproape inexistente, pleacă de la Palatul Cotroceni în cel mai rușinos mod posibil. Nu s-a întâmplat niciodată ca un român să plece așa de la Palatul Cotroceni”, a completat Valentina Pufulescu.

În continuare, experta în comunicare a mai notat următoarele: „Să alegi tu ce fel de jurnaliști să accepți la conferințele de presă… Să ceri înainte întrebările, asta nu poate să fie o comunicare cinstită, eficientă, care să mulțumească publicul, sub nicio formă. Nu a făcut altceva decât să sfideze, să trateze cu superficialitate absolut pe oricine care i-a pus întrebări care lui nu i-au convenit”.