Klaus Iohannis, despre demiterea lui Vlad Voiculescu: “Modificarea făcută în Guvern a fost corectă”

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, referindu-se la revocarea lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii, că modificarea făcută în Guvern a fost corectă. De asemenea șeful statului a precizat că vom avea un nou ministru al Sănătății în cursul serii.

Aflat la inaugurarea unui centru mobil de vaccinare în comuna Afumaţi, şeful statului a făcut declarații despre negocierile din coaliţia de guvernare şi noua formă a acordului de colaborare.

“Despre anumite contre din Guvern cu siguranţă aţi urmărit cu atenţie ce s-a întâmplat. Au fost oarece afirmaţii mai puţin fericite din diferite părţi. (…) În ceea ce priveşte protocolul, au negociat o formă de înţelegere politică, care nu taie din atribuţiile nimănui.

S-au înţeles partenerii de coaliţie să existe o formă aprofundată de consultare. Este bine. În orice coaliţie este bine ca aceste reguli de colaborare să fie bine gândite şi bine puse în practică. Eu sunt convins că, de acum, coaliţia va funcţiona mai bine. (…) Iar modificarea din Guvern care s-a făcut a fost corectă”, a precizat Klaus Iohannis.

Discutând despre nevoia de reformă în domeniul sănătății, preşedintele a precizat că va vorbi mai mult despre aceste lucruri, miercuri seara, când se va desfăşura ceremonia privind numirea noului ministru al Sănătăţii.

“Înainte de a ajunge la centru, am primit o veste tristă şi am fost pe telefon să am ultimele date. Există un incendiu la Spitalul de psihiatrie din Slatina. Datele de până acum ne arată că nu sunt persoane grav rănite, persoanele care au fost în incintă au fost evacuate şi pompierii abia acum intră să vadă dacă nu cumva a mai rămas cineva. Deci, situaţia definitivă va fi prezentată de cei care sunt acolo.

Dar, deocamdată, din fericire, nu este aşa de grav cum ar fi putut să pară chiar la început. Însă semnalul de alarmă este clar.

Este nevoie de reformă, trebuie să intervenim, trebuie să facem spitalele mai performante mai sigure şi despre aceste lucruri voi vorbi mai in-extenso probabil în această seară când cred că vom avea ceremonia pentru un nou ministru al Sănătăţii”, a mai spus Klaus Iohannis.

