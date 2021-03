Klaus Iohannis, gafă uriașă în timpul declarației de presă? ONG-urile pentru drepturile rromilor l-ar putea reclama la CNCD

Președintele României, Klaus Iohannis, este acuzat de o parte a reprezentanților etniei rrome din România că a comis o gafă cu tentă rasistă la ultima sa declarație de presă, făcută marți, 9 martie, de la Palatul Cotroceni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În finalul discursului său, șeful statului a folosit o sintagmă care poate fi considerată deplasată de mai mulți reprezentanți ai etniei rromilor. Unii dintre au și ieșit public cu critici față de liderul țării.

Comparând evoluția campaniei de vaccinare cu situația infectărilor, care este tot mai gravă, Iohannis a spus ”Trebuie să avem grijă, să nu ne înecăm la mal”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Klaus Iohannis, gafă uriașă în timpul declarației de presă?

Despre această formulare a lui Klaus Iohannis a avut o primă reacție Mădălin Voicu, reprezentant al etniei rromilor. Acesta a declarat pentru Știripesurse că nu îl miră declarația președintelui. ”Îl îngroapă în aceeași mocirlă în care toate discursurile lui, mai ales cele care sunt cu tentă, îl caracterizează”, a atacat fostul deputat PSD.

Voicu îl acuză pe Iohannis că în ultimul timp are un limbaj tendențios și subiectiv, indiferent de tema abordată. Acesta e convins că președintele a comis o gafă impardonabilă când a utilizat sintagma ”să nu ne înecăm la mal”.

ADVERTISEMENT

”În ultimul timp, domnul președinte are un gen de limbaj să nu îi spun excentric, dar tendențios și subiectiv, indiferent de subiectul pe care îl comentează. Astăzi am auzit o exprimare care sună fals, cel puțin din punctul meu de vedere. Eu, ca muzician, îmi permit să descopăr lucrurile care nu sună curat.

A spus că ‘să nu ne înecăm la mal’. Dacă e să mă iau după proverbul pe care îl știm cu toții, ‘să nu te îneci ca țiganul la mal’, este o chestiune care ține de o greșeală, de o eroare pe care dumnealui a făcut-o.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

El nu a pronunțat cuvântul țigan, dar, cunoscând comportamentul, atitudinea și gândirea domniei sale, imediat am simțit o ‘săgeată’ care nu îl onorează, nu îl favorizează, ba din contră, îl îngroapă în aceeași mocirlă în care sunt toate discursurile lui, mai ales cele care sunt cu tentă, îl caracterizează”, spune Voicu.

Fostul deputat PSD merge mai departe și spune că formularea adoptată marți de Iohannis nu a fost întâmplătoare, ci a avut o importantă doză de intenție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Nu am niciun dubiu că nu știe foarte bine ce a spus. Cred că a spus-o nu din greșeală, ci intenție. Nu mă mai miră nimic în toate falsitățile din discursurile pe care le are. Este sub nivelul la care ar trebuie să fie un președinte de stat. Nu e vina lui că a ajuns acolo, ci a celor care și-au dorit foarte tare să aibă un manechin la Cotroceni”, a mai spus Mădălin Voicu.

Președintele ar putea fi reclamat la CNCD

Un alt fost parlamentar al PSD, Florin Manole, spune că limbajul folosit de Iohannis demască ”un mod de gândire marcat de stereotipuri etnice”.

ADVERTISEMENT

Acesta avertizează că cel care a inițiat proiectul național ”România educată” poate face ca totul să fie un eșec cu o astfel de gândire: ”avem toate motivele să ne temem că ”România educată” pe care și-o imaginează poate să fie o Românie educată greșit”.

Manole se așteaptă ca ONG-urile pentru drepturile rromilor să ia atitudine, astfel încât președintele să conștientizeze chiar și cu întârziere ”că a făcut o gafă de proporții și să își ceară scuze așa cum a făcut și după gafa referitoare la ”întâlnirile cu evreii”, a spus Florin Manole, potrivit sursei citate.