Klaus Iohannis, marele beneficiar al revizuirii Constituției. Ciolacu: ”Mergem pe urmele lui Putin?”

Foşti miniştri de justiţie ai PSD au purtat zilele acestea o discuție ”discretă”, departe de ochii presei, despre modificarea Constituţiei României. Sunt zvonuri că Iohannis ar fi marele beneficiar, deoarece s-ar dori prelungirea mandatului de președinte.

Ciolacu, despre posibilitatea ca mandatul lui Iohannis să fie prelungit: ”Exclus așa ceva!”

Însă, Marcel Ciolacu, liderul social-democraților, spune că ”este exclus” ca actualul șef al statului să mai poată sta la conducerea țării. ”Mergem pe urmele lui Putin?” spune el.

ADVERTISEMENT

”Este exclus aşa ceva, să mai fie domnul Klaus Iohannis preşedinte. Ce facem, mergem pe urmele lui Putin? (…) Este exclus un astfel de scenariu din punctul meu de vedere categoric şi cred că şi din punctul de vedere al domniei sale”, a afirmat Marcel Ciolacu la

Întrebat dacă în viitor va susține Marcel Ciolacu a precizat că acest demers nu este o urgență în prezent și că nu vrea să se îndepărteze din agenda cu promisiuni pentru cetățeni.

ADVERTISEMENT

”Nu cred că în acest moment este o urgenţă modificarea Constituţiei. Există, în schimb, teme de dezbatere pe modificarea Constituţiei, dar nu cred că într-un climat cu criză energetică, război şi criză economică urgenţa noastră numărul unu este modificarea Constituţiei.

Domnul Titus Corlăţean, Robert Cazanciuc, fără să anunţe presa au avut întâlniri cu profesori de la universităţi, cu avocaţi, cu judecători şi au dezbătut această temă, tema modificării Constituţiei, dar am făcut-o într-un mod discret – nici eu nu m-am implicat, nu sunt un mare specialist – am făcut-o într-un mod discret şi într-un mod constructiv, să vedem unde este depăşită Constituţia României şi care ar fi urgenţele; nu ştiu, reorganizarea administrativă, dacă am fi făcut-o la momentul respectiv când au făcut-o şi polonezii am fi avut o altă rată de absorbţie a fondurilor europene”, a mai spus președintele Camerei Deputaților.

ADVERTISEMENT

Marcel Ciolacu: ”PNL și PSD sunt adversari politici”

Marcel Ciolacu a mai precizat că PSD și PNL sunt în continuare adversari politici, chiar dacă formează o coaliție de guvernare. De asemenea, liderul social-democraților a mai afirmat că ambele partide au hotărât să prezinte separat ca o modalitate de a face ”parte din jocul politic”.

PSD și PNL, listă comună la viitoarele alegeri parlamentare?

Marcel Ciolacu a vorbit și despre zvonurile potrivit cărora PNL și PSD vor avea o listă comună pentru parlamentarele din 2024. A declarat că nu ”vede o conjunctură astfel încât stânga şi dreapta să candideze împreună”.

ADVERTISEMENT

Marcel Ciolacu a făcut referire la modelul Germaniei, unde partide de stânga şi dreapta au un candidat separat, dar în ultimii 17 ani au guvernat împreună.