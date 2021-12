Klaus Iohannis, mesaj de 1 Decembrie: ”Vaccinarea, singura cale pentru a ne recâștiga normalitatea”

Klaus Iohannis a transmis, miercuri, în cadrul unei recepții de 1 Decembrie, de la Palatul Cotroceni, că vaccinarea anti-Covid ne va ajuta să ieșim din pandemie și să ne recăpătăm normalitatea.

Totodată, șeful statului a ținut să-i felicite, din nou, pe medici și restul cadrelor medicale pentru felul cum luptă în combaterea Covid-19 și, de asemenea, a atras atenția politicienilor să-și respecte promisiunile, pentru a recâștiga încrederea populației.

Klaus Iohannis: ”Sărbătorim astăzi într-un moment marcat de griji și suferințe”

Președintele a mai punctat faptul că momentul în care nu este unul tocmai favorabil, din cauză că este ”marcat de griji și suferințe”.

”La fiecare 1 Decembrie, de Ziua noastra Națională simtim aceeasi emotie puternica. 1 Decembrie este despre solidaritate, despre rememorarea tuturor sacrificiilor, deloc putine, care ne-au marcat istoria.

România și-a îndeplinit vocația democratică. Sărbătorim astăzi într-un moment marcat de griji și suferinte. Pandemia de Covid19 constituie în continuare realitatea dureroasa a zilelor noastre. Virusul a rapit parinti, frati, surori, copii (…)

Trebuie sa ne regasim forta unitatii. Trebuie sa facem tot ce tine de noi pentru a nu mai avea un val atat de agresiv. Singura cale este vaccinare, pentru a ne recastiga normalitatea”, a declarat Klaus Iohannis în cadrul unei recepții de , de la Palatul Cotroceni.

Klaus Iohannis: ”Transmit un mesaj de respect personalului medical”

Klaus Iohannis și-a exprimat și respectul față de tot personalul medical, considerând că acesta oferă ”încredere în forța societății noastre”.

”De Ziua Nationala transmit un mesaj de respect personalului medical: dumneavoastra, medici, asistenti, voluntari, ne dati incredere in forta societatii noastre”, a mai declarat șeful statului.

Klaus Iohannis: ”Trebuie să reacționăm în fața dezinformării. Clasa politică are obligația de a-și respecta promisiunile”

De altfel, șeful statului a subliniat și că trebuie oprită dezinformarea ce are loc în pandemie și i-a taxat pe politicieni pentru că nu dau dovadă de credibilitate în fața cetățenilor.

Drept urmare, i-a informat că au obligația de a-și respecta ceea ce promit pentru că ”rezultatele memorabile și reformele au întârziat prea mult”.

”Pandemia a generat și dezinformare. In fata acestor curente toxice trebuie sa reacționam. Clasa politica in ansamblul ei are obligatia de a recastiga increderea cetatenilor prin promisiuni indeplinite. Este vremea rezultatelor masurabile si a reformelor care au intarziat prea mult timp.

Doar cu vointa politica vom construi consens. Pandemia va lua sfarsit la un moment dat si noi va trebuie sa fim pregatiti pana atunci. Este important sa invatam din lectiile trecutului. Să privim cu speranta spre viitor.

Tuturor romanilor, multa sanatate! La multi ani, Romania!”,