Klaus Iohannis: ”Niciun serviciu nu poate să înceapă să spioneze proprii politicieni. Am ajunge înapoi, înainte de 89”

, a vorbit miercuri, înainte de Summitul UE – Balcanii de Vest de la Bruxelles, despre alegerile prezidențiale din țara noastră și a subliniat că nici CSAT și niciun serviciu nu poate să înceapă să spioneze proprii politicieni.

”Am ajunge înapoi, înainte de 89”

Klaus Iohannis a transmis că în contextul organizării de la zero a alegerilor prezidențiale, au fost create entități specifice în cadrul CSAT care vor monitoriza atent buna desfășurare a acestora.

”Toată lumea este conştientă că problema există, dar de la a cunoaşte că există problema, până la a o preveni şi până a remedia, este de multe ori foarte complicat.

Pentru că nu poate nimeni, nici CSAT, nici un serviciu, nu poate să înceapă să spioneze proprii politicieni. Am ajunge înapoi unde am fost înainte de 89. Fiecare are libertatea dacă vrea să candideze, să-şi facă campanie, să spună oamenilor ce vrea, aşa e în politică”, a declarat preşedintele României.

Mai mult, șeful statului a afirmat că în zona de antisemitism, de propagandă legionară, care ar fi trebuit să fie urmărite data viitoare.

”Nu poţi să vii şi să interzici un candidat, fiindcă vorbeşte ciudăţenii în campanie, dacă nu încalcă legea. Se pare că au fost şi încălcări ale legii în zona de antisemitism, de propagandă legionară, care poate ar fi trebuit să fie urmărite mai îndeaproape. Probabil data viitoare aşa se întâmplă. Dar atenţie, acesta este un lucru foarte, foarte serios şi vreau să îl tratăm aşa cum este”, a mai spus Klaus Iohannis.

Potrivit liderului de la Cotroceni, ”serviciile secrete nu au voie să urmărească politicieni în intern. Pur şi simplu, că am ajunge imediat înapoi la vechea securitate”.

”Aşa ceva este inacceptabil. De aceea este cu atât mai complicat să urmăreşti aceste îngerinţe. Plus, nu-şi permite nimeni pauşal să condamne campaniile electorale, că e posibil să-i fi intervenit X şi Y. Trebuie verificat, trebuie văzut şi pe urmă, sigur, trebuie luate măsurile care se impun”, a transmis Iohannis.

”Eu am reacţionat în momentul în care am primit semnale că există o îngerinţă străină”

De asemenea, el a ținut să precizeze faptul că președintele în funcție nu are nicio atribuție în ceea ce privește desfășurarea propriu-zisă a procesului electoral.

”Eu am reacţionat în momentul în care de la servicii am primit semnale că există o îngerinţă străină. Deci, atenţie, CSAT a fost convocat pe ingerinţă străină, nu pe felul cum a mers campania. Aia nu-i treaba CSAT-ului. Însă, CSAT trebuia să primească nişte documente, trebuiau terminate nişte investigaţii înainte să vadă CSAT-ul ce se întâmplă de fapt, şi asta a durat cât a durat patru zile.

După care CSAT a făcut o comunicare care a fost publică, că au existat îngerinţe, că au fost atacuri cibernetice, că o reţea socială a avut un comportament nelegal şi a favorizat net pe unul din candidaţi. Aceste lucruri au fost comunicate”, a menționat spus șeful statului.