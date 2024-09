Klaus Iohannis nu va candida pe listele FDGR. Reprezentantul minorității germane: ”Nu am auzit așa ceva”

Ovidiu Ganț a dezmințit informația potrivit căreia Klaus Iohannis ar urma să candideze independent, la Sibiu, susținut de FDGR și spune că, cel mai probabil, este vorba de ”șopârle de presă”.

Klaus Iohannis nu va candida pe listele FDGR

Deputatul FDGR a precizat că formațiunea a finalizat încă din primăvară și că a transmis-o miercuri la BEC, urmând a fi validată vineri.

”Nu am auzit așa ceva (de ideea ca Iohannis să fie susținut la alegerile parlamentare de FDGR n.r.). Noi am decis încă din primăvară lista de candidați. Am depus-o la Biroul Electoral Central miercuri și azi (vineri n.r.), la ora 12.00, este ședința de validare.

Lista începe cu mine și continuă cu Thomas Șindilariu, Andreea Ross și Christine Manta Klemens. BEC va valida aceste candidaturi.

Domnul Iohannis poate să candideze independent susținut de PNL, acesta este partidul dânsului.

FDGR are astăzi consiliul director la Sibiu și nu avem pe ordinea de zi așa ceva, sincer nici nu văd de ce ar face asta, eu cred că sunt șopârle de presă”, a declarat Ovidiu Ganț pentru .

Liberalii sibieni l-ar vrea pe listă

de organizația PNL Sibiu, condusă de Raluca Turcan, dacă ar exista posibilitatea ca acesta să candideze ca independent.

„Bineînţeles! Şi cred cu tărie că experienţa unui fost preşedinte, indiferent de la ce partid a plecat preşedintele respectiv, este una benefică pentru un for legislativ şi, de ce nu, executiv, chiar şi pentru Parlamentul European. (…)

Nu cred că poate cineva, oricât de tendenţios ar fi, să spună că experienţa unui fost preşedinte nu este mai valoroasă decât experienţa unor alţi oameni politici”, a afirmat Raluca Turcan la Antena 3 CNN.

Varianta unei candidaturi independente pe lista unui partid pare a fi sigura variantă pentru o eventuală candidatură a lui Klaus Iohannis la parlamentare. Însă va depinde de opinia BEC, chemat să se pronunțe în această privință.

Inițiativa legislativă introdusă de liberali pentru a-i oferi această posibilitate prin modificarea legii pare să se fi blocat, însuși șeful statului exprimându-și dezacordul față de demers. Totuși, Klaus Iohannis nu a negat categoric faptul că intenționează să candideze la alegerile parlamentare.