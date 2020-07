Klaus Iohannis, prima reacție după recordul zilnic de cazuri de Covid-19: ”Nu lăsați garda jos. Este în joc viața voastră și a celor dragi”. Video

Președintele României, Klaus Iohannis, a avut prima reacție după recordul zilnic de cazuri de infectare cu Covid-19.

Șeful statului a făcut un apel pentru populație, dar și pentru clasa politică și a îndemnat la respectarea regulilor de igienă.

Totodată, Iohannis a mai spus că revenirea la starea de urgență este o variantă luată în calcul de decidenți, însă el nu își dorește să se ajungă din nou la această măsură.

Klaus Iohannis, reacție după recordul zilnic de cazuri de Covid-19 de miercuri: ”Nu lăsați garda jos. Este în joc viața voastră și a celor dragi”

De asemenea, Klaus Iohannis a făcut un apel către politicieni și i-a rugat să sprijinire guvernul Orban în găsirea de soluții. În declarația de miercuri, Șeful statului a solicitat Parlamentului adoptarea în regim de urgență a legii Guvernului privind carantina și izolarea.

”Azi e o zi tristă, avem număr record de persoane găsite cu noul coronavirus, peste 550 de persoane detectate de ieri până azi. Dragi români, suntem iată deja din martie în plină epidemie, în plină pandemie, și pot să spun că până acum câteva săptămâni lucrurile au mers destul de bine.

Am trecut prin starea de urgență și am reușit să ținem evoluția sub control. Lucrurile din păcate nu au evoluat așa cum ne-am fi dorit cu toții. Revin la ce am mai spus, răspunderea în acest moment este partajată între autorități și cetățeni. A fost o perioadă foarte dificilă și ar fi păcat să dăm cu piciorul la rezultatele bune.

Măsurile sunt foarte simple: masca, distanța și evident spălat pe mâini. Pe de altă parte, trebuie să fim atenți la ce ne spun unii și alții. În loc să fim toți de aceeași parte, politicienii să sprijine guvernul, vedem că sunt politicieni care vor să exploateze electoral această pandemie.

Haideți să respectăm indicațiile specialiștilor, să facem aceste lucruri simple pentru a putea trece cu bine de această perioadă dificilă. Riscăm să ne îmbolnăvim, asta e mult mai grav decât starea de urgență sau de alertă. Cu toții ne dorim să reluăm viața normală.

Cred că va mai dura până când ne putem relua viața normală. Dacă vrem să ne și mișcăm, să funcționeze economia, să mergem la mare sau la munte, trebuie să respectăm aceste norme. Rolul autorităților este să emită normele, rolul spitalelor să trateze bolnavii, rolul nostru este să nu ajungem la spital, este o boală foarte periculoasă.

Suntem într-o situație foarte complicată, e momentul să lăsăm divergențele politice la o parte și să ne concentrăm pe soluții. Solicit Parlamentului să dezbată in regim de urgență legea care reglementează carantina și izolare. Nu e momentul să disperăm dar nici să lăsăm garda”, a spus președintele.

Iohannis, îndemn la luptă contra pandemiei și la evitarea revenirii la starea de urgență

Klaus Iohannis spune că nu e adeptul revenirii la starea de urgență, însă o agravarea a situației nu le va da de ales autorităților din fruntea statului.

Nu este momentul să disperăm, dar nici să lăsăm garda jos. Haideți să facem un efort să continuăm. Nu lăsați garda jos, este în joc viața voastră și viața celor dragi vouă. Nu vorbim de politică, ci de o boală care a rămas în societate. Să nu ne imaginăm că virusul dispare dacă cineva dă o lege sau un act administrativ.

”Specialiștii din Sănătate trebuie să analizeze evoluția pandemiei, ei trebuie să vina catre politicieni pentru masuri care se impun de la caz la caz.

Situația de acum e foarte îngrijorătoare. Deocamdată, credem ca împreună cu românii avem puterea să respectam normele și să nu trecem în faze mai complicate administrativ cum va fi starea de urgență.

Dacă situația se înrăutățește, atunci putem să revenim la măsuri mai restrictive. Nu-mi doresc acest lucru, haideți sa respectam normele în vigoare“, a mai spus Iohannis.