Klaus Iohannis, reclamat la BEC de către PSD. Ce lege ar fi încălcat președintele României

Partidul Social Democrat (PSD) a depus o plângere la Biroul Electoral Central (BEC) împotriva președintelui Klaus Iohannis, primarului general Nicușor Dan și a Partidului Național Liberal (PNL).

Prin plângere se aduc acuzații de propagandă electorală cu referire la declarația de presă susținută astăzi de președintele României după întâlnirea cu Primarul General al Capitalei.

PSD cere înlăturarea mesajelor de propagandă și sesizarea Poliției pentru ca cei reclamați să fie sancționați pentru încălcarea legislației electorale.

PSD îl acuză pe Klaus Iohannis de propagandă electorală

În plângerea depusă la BEC, PSD cere „înlăturarea de pe toate mediile de difuzare a mesajelor de propagandă electorală reclamate (…) și sesizarea Poliției în vederea sancționării contravenienților”, relatează stirileprotv.ro.

Plângerea face referire la declarația de presă susținută de președinte „în data de 05.12.2020, în intervalul orar 12:15-12:30″.

Pentru susținerea acuzațiilor, în plângerea social-democraților este citat un fragment din declarația de presă a președintelui:

„Tocmai am încheiat o întâlnire pe care am avut-o cu domnul Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, o discuție foarte bună, aplicată.

Domnul Primar General mi-a prezentat problemele cele mai grele, cele mai mari pe care le-a găsit de la preluarea mandatului. Mi-a prezentat soluțiile pe care le vede și probleme, știm cu toții, sunt multe, începând de la termoficare, la trafic, la gestionarea deșeurilor, la problema poluării în București. Toate acestea sunt chestiuni complicate și am fost foarte bucuros să văd că domnul Primar General are soluții, are abordări foarte constructive.

Este evident că unele din aceste probleme pot fi soluționate de București dacă se folosesc foarte mult banii europeni, dacă se construiesc finanțări potrivite, dar, în același timp, am abordat și chestiuni pe care Bucureștiul singur nu le poate rezolva și aș da, poate, două exemple: chestiunea termoficării nu poate fi rezolvată în această etapă doar de Primăria Generală, este nevoie de o colaborare strânsă și un sprijin solid de la Guvern, și autostrada de centură, care este vitală pentru București, pentru a aerisi traficul, dacă pot să mă exprim așa.

Este o chestiune care, evident, cade prioritar în zona Guvernului.

Cred că se poate rezolva tot ce ține de buna gestionare a Bucureștiului, în condițiile în care Primarul General și Primăria Generală găsesc în Guvern un partener solid, un sprijin solid, și atunci, într-un termen rezonabil, și problemele Capitalei vor putea fi abordate și rezolvate”, este fragmentul citat în plângere.

PSD consideră că președintele a avut o intervenție cu caracter electoral, „difuzată, contrar dispozițiilor imperative”, susținând în același timp că declarația lui Klaus Iohannis „se referă în mod direct la Partidul Național Liberal (în sens pozitiv) – fiind utilizată asocierea cu susținătorul din campania electorală al acestei entități politice (Primarul General Nicușor Dan), este utilizat după închiderea oficială a campaniei electorale, are obiectiv electoral declarat (câștigarea alegerilor parlamentare de către Partidul Național Liberal) și depășește în mod clar obiectivul de informare a publicului”.

Din aceste motive, Partidul Social-Democrat consideră că președintele Klaus Iohannis „face campanie electorală Partidului Național Liberal, după momentul încheierii sale oficiale” cerând prin plângerea menționată sancționarea președintelui.