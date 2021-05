Klaus Iohannis și Florin Cîțu vizitează centrul de vaccinare de la Spitalul Militar din Constanţa

Klaus Iohannis și Florin Cîțu vor merge în vizită joi, 6 mai, la centrul de vaccinare anti-COVID de la Spitalul Militar de Urgenţă “Dr. Alexandru Gafencu” din Constanţa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vizita şefului statului va avea loc la ora 12,00, potrivit Administraţiei Prezidenţiale. Guvernul a transmis că la această vizită va participa şi Florin Cîţu.

De dimineaţă, premierul va avea o întâlnire cu reprezentanţii sectorului HORECA, la sediul Prefecturii Constanţa. La finalul întâlnirii sunt programate declaraţii de presă, conform știrile ProTV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Klaus Iohannis și Florin Cîțu merg în vizită la centrul de vaccinare de la Spitalul Militar din Constanţa

Centrele de vaccinare ale spitalelor militare din Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara sunt deschise, începând de marţi, pentru populaţia generală care doreşte să se vaccineze anti-COVID. Cei care vor să vină se pot prezenta la orice oră, fără o programare prealabilă.

Florin Cîțu a declarat recent că vineri la comitetul interministerial vor fi discutate mai multe propuneri pentru relaxare și avantaje pentru vaccinați.

ADVERTISEMENT

“Există un mod de a motiva populația, fiecare țară are un mod de a motiva populația. Dacă Germania e ok să aibă beneficii pentru persoanele vaccinate cred că putem să fim și noi ok. Faptul că lumea se vaccinează, cred ca e normal din punctul meu de vedere, ca o parte din restricții să fie ridicate pentru cei care se vaccinează”, a spus premierul.

“Nu e nevoie să vină Guvernul să împingă lumea de la spate, această vaccinare e un bun public, avem doze, avem centre, începând din acest weekend ne putem vaccina fără programare doar cu buletinul și în centrele în care avem Moderna și Pfizer. Se deschide și maratonul vaccinării, nu e nicio scuză să nu ne vaccinăm”, a adăugat Cîțu, conform Digi24.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Am oferit companiilor în România centre de vaccinare în companii va fi încă o propunere ca în birouri dacă toate persoanele sunt vaccinate să nu se mai poarte mască.

Vom vedea ce spun cei de la MS, MAI. Cred că se poate face asta, de la 1 iunie”, a mai precizat premierul.

ADVERTISEMENT