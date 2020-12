Klaus Iohannis va fi prezent la inaugurarea primei autostrăzi din Moldova

Președintele Klaus Iohannis va aparticipa, alături de premierul Ludovic Orban, la deschiderea tronsonului de Autostradă A7 – varianta ocolitoare Bacău.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ministrul Transporturilor Lucian Bode a anunțat că în urmă cu un an acest tronson era realizat în proporție de doar 27%.

Deschiderea oficiailă a tronsonului Autostrada A7 – varianta ocolitoare Bacău e programată pentru ora 13:00, miercuri 2 decembrie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Klaus Iohannis și Ludovic Orban inaugurează Autostrada A7

Ludovic Orban i-a lăudat pe constructorii care realizează această centură ocolitoare pentru că aveau termenul limită de finalizare a lucrărilor în ianuarie 2022.

Ministrul Lucian Bode sublinia același lucru, remarcând că anul trecut proiectul era realizat în proporție de doar 27%.

ADVERTISEMENT

„Aş vrea să mai lămuresc un lucru, pentru că am fost acuzaţi că finanţăm acest obiectiv, că am alocat prea puţini bani în 2020. Vreau să vă spun că am plătit, până în acest moment într-un an de zile, 467 de milioane de lei în raport cu 126 cât au plătit cei dinaintea noastră. Aşadar, am plătit toate certificatele intermediare de plată şi vom plăti absolut până la ultimul leu tot ce avem de plată pentru acest obiectiv”, explica Bode.

„Lucrările la Variante de Ocolire Bacău, primul segment din Autostrada Moldovei (A7) se apropie de finalizare, deși termenul contractual este ianuarie 2022! În prezent stadiul lucrărilor executate de asocierea Spedition UMB-Tehnostrade este de aproximativ 85%, existând deja strat de asfalt de uzură pe circa 7km din cei 16km ai secțiunii de autostradă. Finalizarea zonelor rămase în urmă precum podul metalic de la Ruși-Ciutea depinde de condițiile meteo din această toamnă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ne exprimăm speranța ca cel târziu în primăvara anului viitor românii să se poată folosi de acest segment deosebit de important de autostradă, iar Municipiul Bacău să fie eliberat definitiv de aglomerația și poluarea produsă de traficul rutier de tranzit”, mai susține asociația”, anunța în octombrie Asociația Pro Infrastructură.