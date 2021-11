Klaus și Carmen Iohannis, reclamați la Poliție. Au fost surprinși că n-au purtat mască după un eveniment public

Un bărbat din Sibiu au fost cel care a formulat plângerea împotriva șefului statului și a Primei Doamne. Aceștia trebuie să meargă acum să dea o explicație în fața oamenilor legii.

În reclamația sa, individul menționează că pe data de 10 octombrie, , purtând mască de protecție în interior, însă nu și în exterior. Asta în condițiile în care, atunci, rata de infectare locală era de 8,5 la mia de locuitori şi erau stabilite noi reguli anti-Covid, printre care purtarea măștii în aer liber.

Klaus Iohannis și Carmen Iohannis au încălcat regulile anti-Covid

Reclamantul a observat gestul președintelui și al Primei Doamne într-un video în care de redeschidere a Catedralei Evanghelice și apoi au făcut scurte declarații de presă.

Numele bărbatului este Cristian Dan și a formulat în primă fază o sesizare către MAI, care a trimis-o mai departe către Poliția Capitalei, iar de aici sesizarea a ajuns la polițiștii sibieni.

”Conform Constituţiei României, toţi cetăţenii trebuie să fie egali în faţa legii. Ştiam de cazul doamnei Turcan (n.red. – sancţionată în luna martie pentru că nu a purtat mască în aer liber, când acest lucru era obligatoriu)

Am văzut ce repede Poliţia Sibiu s-a autosesizat şi, dacă am văzut că se întârzie cu sancţiunea preşedintelui într-un caz similar, am reacţionat.

Am trimis sesizarea întâi la MAI care a direcţionat-o către Poliţia Bucureşti şi de acolo a ajuns la Sibiu”, a declarat presei Cristian Dan.

Reclamantul a observat gestul celor doi inculpați într-un video

În sesizare, cetățeanul a invocat Constituţia, care prevede aplicarea legii în mod egal.

”În primul rând am invocat Constituţia….am cerut Poliţiei Sibiu să aplice legea nediscriminatoriu. Și populaţia să vadă că nu contează ce funcţie ai.

Legea trebuie şi sper să fie aceeaşi pentru toţi. În biserică am văzut ulterior că a purtat mască, când a ieşit nu mai purtat masca”, a mai spus bărbatul.

Pe data de 10 octombrie, Klaus Iohannis și soția au participat la slujba de finalizare a renovărilor pentru Biserica Evanghelică din Sibiu. Patru ani au durat lucrările.

”Este impresionant, o lucrare mare, absolut notabilă şi cred că această mare lucrare de renovare arată că această comunitate săsească, care numeric este mică, este activă, este vie.

După părerea mea foarte important, arată că aici, în Sibiu, şi în această comunitate, se pune mare valoare pe moştenirea spirituală, culturală şi, nu în ultimul rând, pe cea arhitectonică.

Sunt foarte bucuros să văd că aici în Sibiu lucrurile merg mai departe şi oraşul arată din ce în ce mai bine. Întreaga biserică are o altă atmosferă, mai caldă. Mi s-a părut şi mai primitoare, este o realizare foarte frumoasă”, afirma președintele României, către presă,