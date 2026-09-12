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Cine este, în realitate, cunoscutul sportiv care este acuzat de infidelitate de fosta iubită. La cinci luni de la despărțirea care i-a surprins pe toți vedeta cu care baschetbalistul a avut o legătură sentimentală a decis să dea cărțile pe față.

Celebrul baschetbalist care și-a înșelat iubita

Klay Thompson (36 de ani) a avut o relație intens mediatizată cu o artistă de rap, povestea amoroasă începând în vara anului trecut. Cântăreața Megan Thee Stallion (31 de ani) s-a afișat cu celebrul jucător de baschet pentru prima dată în iulie 2025, la o gală organizată de fundația sa, care are sediul în New York.

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Vedeta, pe numele real Megan Jovon Ruth Pete, i-a fost aproape o perioadă îndelungată. Fanii au speculat chiar o posibilă căsătorie, însă povestea amoroasă s-a încheiat brusc în aprilie 2026. Cea care a făcut anunțul separării a fost artista care a dezvăluit inclusiv motivul pentru care a luat această decizie neașteptată.

A confirmat că nu a putut trece peste sportivului, care a îndepărtat din fața camerelor sticlele de Gatorade, la o conferință de presă. Pe de altă parte, Kawhi Leonard i-a imitat gestul și-a transmis că cei mici „nu ar trebui să bea chestiile astea”. .

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Revenind la legătura sentimentală din baschetbalist și fosta parteneră de viață, aceasta a subliniat încă o dată că sportivul a fost infidel. Klay Thompson este, astfel, protagonistul unui scandal. În plus, interpreta hitului „Savage” a mai transmis că la sfârșitul relației, jucătorul celor de la Miami Heat a făcut-o să se simtă ca și cum ar fi fost „mereu în alertă”.

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„Cum pot spune asta într-un mod delicat? M-a înșelat! Dacă ceva te face constant să te simți inconfortabil, mereu în alertă, probabil că nu ar trebui să fii acolo. Cred că am continuat să încerc să potrivesc piese care nu-mi aparțineau, să încerc să mă integrez în viața altcuiva. M-am pierdut puțin. Acum sunt în faza de a mă regăsi”, a mărturisit cântăreața, pentru .

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Decizia luată de artistă după despărțire

Megan Thee Stallion spune că a învățat din vechea poveste de dragoste. Rapperița cu peste 32,5 de milioane de urmăritori pe contul de Instagram știe ce vrea de la un bărbat. În același interviu a afirmat că vrea o legătură care să se bazeze pe egalitate. I-a fost foarte greu să treacă peste despărțire, dar nu va repeta aceeași greșeală.

„Îmi place să fiu eu însămi. Îmi place să fac rap. Îmi place să interacționez cu fanii mei. Îmi place să filmez videoclipuri muzicale. Nu sunt o persoană care stă în casă 24/7. Nu voi fi niciodată asta. Și oricine se întâlnește cu mine va trebui să înțeleagă că este propria ei persoană. Este propriul ei șef.

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Nu pot fi minimalizată. Nu voi sta în spatele niciunui bărbat. Nu voi fi niciodată pe planul secund pentru nimic. Și dacă nu poți accepta asta, trebuie să ne urmăm drumurile separat, cu respect. Nu pot fi o persoană care nu va fi eu însămi Nu pot să nu merg la muncă. Voi fi Megan Thee Stallion.

Nu voi trece niciodată pe bancheta din spate a nimicului. Așa că, mergând mai departe, cred că tocmai am învățat că acesta este genul de persoană cu care vreau să fiu, asta voi tolera, asta nu voi tolera. Și dacă nu poți accepta asta, trebuie doar să mergem respectuos pe drumuri separate”, a completat vedeta.