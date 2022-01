Transparența lui Jurgen Klopp ar fi putut costa! Liverpool a scăpat de anchetă pentru amânarea meciului de Cupa Ligii cu Arsenal

Duminică, înaintea întâlnirii ”cormoranilor” din FA Cup cu Shrewsbury, jurnaliștii l-au chestionat pe Jurgen Klopp pe subiectul stării de sănătate a jucătorilor săi. Asta după ce partida cu Arsenal, din prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii, programată joia trecută, fusese amânată.

Germanul a dezvăluit că a fost mai degrabă o alarmă falsă. Iar transparența sa a declanșat o adevărată furtună.

O declarație a EFL la momentul preciza: ”După ce a analizat pe deplin circumstanțele implicate, Liga a acceptat cererea lui Liverpool.

Aceasta după ce a stabilit, constrânsă, că amânarea era singura opțiune pentru ca clubul să reducă riscul de infecție în rândul echipei și al personalului său. Dar și să asigure că sănătatea publică a fost protejată prin eliminarea deplasării lui Liverpool la Londra.”

Duminică însă, la conferința de presă, a precizat, cinstit, că situația echipei este mai bună decât părea. Și că, până la urmă un singur jucător s-a dovedit că este cu adevărat pozitiv.

Este vorba despre Trent Alexander-Arnold. Care a fost plasat în carantină. Iar celelalte cazuri de Covid raportate inițial de club s-au dovedit, la a treia testare, a fi ”fals pozitive”.

Klopp: “We thought we had a proper outbreak last week and it showed up we had a lot of false positives actually, but the rule are like they are. The false positives couldn’t play today. We had to make that decision. Only real positive was Trent. Tough week.”

