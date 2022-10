Klopp și Guardiola, reacții de furie în Liverpool – Manchester City 1-0! Pep s-a certat cu fanii de pe Anfield, neamțul a urlat la arbitru și a fost eliminat. Video

, scor 1-0, după golul marcat de Mohamed Salah, însă tensiunea meciului s-a văzut cel mai bine pe băncile celor două echipe. Jurgen Klopp şi Pep Guardiola au avut reacţii de furie în timpul partidei, iar antrenorul neamţ a fost trimis mai repede la cabine.

Pep Guardiola s-a dezlănţuit după ce golul lui Phil Foden din Liverpool – Manchester City a fost anulat

Pep Guardiola a fost primul care a cedat nervos şi a făcut o criză în minutul 53, după ce golul lui Phil Foden a fost anulat. După ce a consultat imaginile cu ajutorul sistemului VAR, Anthony Taylor a anulat reuşita “cetăţenilor” pentru un fault al lui Erling Haaland la Fabinho.

ADVERTISEMENT

Antrenorul spaniol a început să se certe cu al patrulea arbitru al meciului şi a fost cu greu liniştit. Fanii lui Liverpool nu l-au iertat pe şi l-au huiduit imediat pentru comportamentul avut, ceea ce l-a scos şi mai tare din sărite pe tehnician.

It’s Anfield nothing new — The Pep (@GuardiolaTweets)

La un moment dat, Pep Guardiola a fost filmat în timp ce gesticula nervos către suporterii de pe “Anfield”. Acesta le făcea semn fanilor lui Liverpool să-l huiduie mai tare, ceea ce s-a şi întâmplat.

ADVERTISEMENT

Pep Guardiola at Anfield is box office 🍿 — British Gambler (@British_Gambler)

Pep Guardiola a acuzat suporterii de pe Anfield

La interviul de la finalul meciului, Pep Guardiola a susţinut că suporterii lui Liverpool au aruncat cu diferite obiecte în el, fără să-l nimerească.

“Aşa e pe Anfield. Au fost multe faze în care arbitrul a lăsat jocul să continue, dar acum l-a anulat (n.r. golul) pentru că noi am marcat. Nu dădeau fault dacă noi nu marcam. Am pierdut pentru că am făcut o greşeală. Au încercat să arunce cu obiecte, dar nu m-au atins. Poate data viitoare vor arunca mai bine”, a declarat Pep Guardiola.

ADVERTISEMENT

Jurgen Klopp, criză de nervi pe finalul meciului. Arbitrul l-a eliminat

Pe finalul meciului, în minutul 86, Mohamed Salah a fost faultat de Bernardo Silva, dar Anthony Taylor a lăsat jocul să continue. Pe margine, Jurgen Klopp s-a dezlănţuit şi a început să strige la al patrulea oficial.

Klopp could have killed the man — Men in Blazers (@MenInBlazers)

La scurt timp după această fază, Anthony Tylor a oprit meciului şi i-a arătat cartonaşul roşu lui Jurgen Klopp. Astfel, antrenorul lui Liverpool nu va putea să stea pe banca formţiei de pe “Anfield” la următoarele meciuri.

ADVERTISEMENT

Jurgen Klopp a comentat, la finalul meciului, faza în care a fost eliminat. Antrenorul “cormoranilor” a susţinut că decizia a fost una corectă, dar a trimis câteva săgeţi şi spre tuşierul care nu a văzut faultul.

ADVERTISEMENT

“Până la urmă a fost meritat, dar nu trebuia să existe această situaţie. A fost cel mai clar fault pe care l-am văzut vreodată în faţa unui tuşier şi lui nu i-a păsat. Ei doar se uită la meci”, a spus Jurgen Klopp.