Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Koljic l-a scos din minți pe Andrei Nicolescu: “Incredibil! Mingea era în poartă! N-am văzut în viața mea așa ceva”

Andrei Nicolescu a comentat momentul psihologic din Dinamo - Rapid. Ce a spus despre intervenția miraculoasă a lui Elvir Koljic
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.10.2025 | 14:25
Koljic la scos din minti pe Andrei Nicolescu Incredibil Mingea era in poarta Nam vazut in viata mea asa ceva
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Nicolescu a comentat intervenția lui Koljic din Dinamo - Rapid. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, președintele de la Dinamo a fost întrebat la un moment dat și despre acea fază petrecută în debutul meciului de duminică seară de pe Arena Națională, la scorul de 0-0.

Andrei Nicolescu, șocat de intervenția lui Elvir Koljic din Dinamo – Rapid

Atunci, după cum se știe deja destul de bine, Koljic a reușit să respingă cu o intervenție acrobatică de pe linia porții la șutul lui Nikita Stoinov, în condițiile în care Aioani era bătut.

ADVERTISEMENT

„Face parte dintr-o strategie de joc, nu știu dacă am jucat mereu așa, doar cu construcție de la portar. E o construcție pe care ne dorim să o controlăm foarte bine, nu cred că asta e problema. Problema este că noi am greșit și ei nu au greșit până la urmă.

Acum, să fim sinceri, e un joc în care, dacă te uiți pe statistici, Dinamo a controlat jocul și trebuia să câștige, 20 de șuturi spre poartă față de 6 și îți dă 2-0. Cu posesie 60. Posesia e și până la eliminare.

ADVERTISEMENT
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai...
Digi24.ro
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe vehicule din coloana oficială vicepreședintelui

(n.r. Despre acea intervenție miraculoasă a lui Koljic) A fost un moment incredibil, nimeni nu se aștepta, cred că și Nikita (n.r. Stoinov) a fost atât de sigur pe golul ăla încât nu a pus multă forță în balon, tărie în șut. E o zonă în care vezi toată poarta în față, ești atât de încrezător că e gol, încât… Reacția a fost incredibilă, ce să zic?”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul...
Digisport.ro
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"

Cum i-a stricat Koljic sărbătoarea lui Andrei Nicolescu

De asemenea, Nicolescu a dezvăluit cu această ocazie și că în momentele respective se pregătea deja să celebreze golul lui Stoinov, doar că bineînțeles că nu a mai fost cazul de așa ceva în cele din urmă.

(n.r. Dacă a mai văzut așa ceva) Nu. Jos pălăria pentru asta. I-a scos dintr-un moment foarte greu. (n.r. Despre momente psihologice ale meciului) Și la 1-0 acolo, dacă Perica pune un pic forță acolo… (n.r. Dacă a văzut acea minge în poartă) Da, eram deja sus (n.r. râde).

ADVERTISEMENT

Plus că am dat golul ăla, la care a fost offside milimetric, dar a fost offside. Au fost momente în care puteam să întoarcem jocul, eu cred că am făcut un joc bun, chiar nu e nimic de reproșat. E o chestiune care ține un pic de concentrare, de șansă”, a mai spus Andrei Nicolescu în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Cum a trăit Andrei Nicolescu faza cheie din Dinamo - Rapid

Revoluție la FCSB! Gigi Becali anunță transferuri pe bandă rulantă în iarnă: “Afară!...
Fanatik
Revoluție la FCSB! Gigi Becali anunță transferuri pe bandă rulantă în iarnă: “Afară! M-a bătut Metaloglobus care are buget pe an cât am dat eu prima lui Tănase!”
Ce s-a întâmplat, de fapt, la vestiare, după Dinamo – Rapid 0-2! Andrei...
Fanatik
Ce s-a întâmplat, de fapt, la vestiare, după Dinamo – Rapid 0-2! Andrei Nicolescu rupe tăcerea
“Război!” Gigi Becali a luat meciul înregistrat Dinamo – Rapid și l-a trimis...
Fanatik
“Război!” Gigi Becali a luat meciul înregistrat Dinamo – Rapid și l-a trimis pe MM Stoica în vestiarul FCSB cu el
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
BREAKING | Surpriză: un antrenor din SuperLiga, noul favorit să o preia pe...
iamsport.ro
BREAKING | Surpriză: un antrenor din SuperLiga, noul favorit să o preia pe U Cluj! Cine le-a luat fața lui Bergodi și Mutu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!