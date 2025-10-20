Koljic l-a scos din minți pe Andrei Nicolescu: “Incredibil! Mingea era în poartă! N-am văzut în viața mea așa ceva”

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, președintele de la Dinamo a fost întrebat la un moment dat și despre acea fază petrecută în debutul meciului de duminică seară de pe Arena Națională, la scorul de 0-0.

Andrei Nicolescu, șocat de intervenția lui Elvir Koljic din Dinamo – Rapid

Atunci, după cum se știe deja destul de bine, Koljic a reușit să respingă cu o intervenție acrobatică de pe linia porții la șutul lui Nikita Stoinov, în condițiile în care Aioani era bătut.

„Face parte dintr-o strategie de joc, nu știu dacă am jucat mereu așa, doar cu construcție de la portar. E o construcție pe care ne dorim să o controlăm foarte bine, nu cred că asta e problema. Problema este că noi am greșit și ei nu au greșit până la urmă.

Acum, să fim sinceri, e un joc în care, dacă te uiți pe statistici, Dinamo a controlat jocul și trebuia să câștige, 20 de șuturi spre poartă față de 6 și îți dă 2-0. Cu posesie 60. Posesia e și până la eliminare.

(n.r. Despre acea intervenție miraculoasă a lui Koljic) A fost un moment incredibil, nimeni nu se aștepta, cred că și Nikita (n.r. Stoinov) a fost atât de sigur pe golul ăla încât nu a pus multă forță în balon, tărie în șut. E o zonă în care vezi toată poarta în față, ești atât de încrezător că e gol, încât… Reacția a fost incredibilă, ce să zic?”,

Cum i-a stricat Koljic sărbătoarea lui Andrei Nicolescu

De asemenea, Nicolescu a dezvăluit cu această ocazie și că în momentele respective se pregătea deja să celebreze golul lui Stoinov, doar că bineînțeles că nu a mai fost cazul de așa ceva în cele din urmă.

(n.r. Dacă a mai văzut așa ceva) Nu. Jos pălăria pentru asta. I-a scos dintr-un moment foarte greu. (n.r. Despre momente psihologice ale meciului) Și la 1-0 acolo, dacă Perica pune un pic forță acolo… (n.r. Dacă a văzut acea minge în poartă) Da, eram deja sus (n.r. râde).

Plus că am dat golul ăla, la care a fost offside milimetric, dar a fost offside. Au fost momente în care puteam să întoarcem jocul, eu cred că am făcut un joc bun, chiar nu e nimic de reproșat. E o chestiune care ține un pic de concentrare, de șansă”,