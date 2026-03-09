Sport

Kopic a găsit „marea problemă” de la Dinamo: „Nu putem!”. Singurii jucători pe care i-a lăudat după 0-2 cu CFR Cluj

Dinamo a ajuns la a treia înfrângere consecutivă în SuperLiga, după ce a pierdut meciul cu CFR Cluj, 0-2, și termină într-o formă foarte proastă sezonul regulat.
Mihai Alecu
09.03.2026 | 22:47
Kopic a gasit marea problema de la Dinamo Nu putem Singurii jucatori pe care ia laudat dupa 02 cu CFR Cluj
ULTIMA ORĂ
Zeljko Kopic a găsit problema după meciul cu CFR Cluj
ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic nu a fost foarte supărat după ce Dinamo a pierdut meciul cu CFR Cluj, 0-2, însă tehnicianul croat s-a arătat îngrijorat de lipsa de eficiență pe care elevii săi o au în fața porții.

Zeljko Kopic știe care e marea problemă a lui Dinamo

Zeljko Kopic spune că marea problemă a lui Dinamo este legată de ineficiența din ofensivă, asta după ce și la partida cu CFR Cluj jucătorii au ratat ocazii mari, inclusiv un penalty, prin Cătălin Cîrjan.

ADVERTISEMENT

„Dacă analizez meciul pot să spun că am început meciul bine, ei au marcat la primul șut. Am avut posesia, însă din ocaziile pe care le-am făcut nu am putut să marcăm. După care a venit un alt gol al lor după o fază fixă. În acest moment cea mai mare problemă e că nu putem să înscriem, chiar și din situații de sută la sută, însă e important că avem atitudine.

Știam că CFR Cluj o să joace cu minge lungă și o să caute să atace pe mingea a doua. Nu pot să spun că nu am controlat meciul, că nu am avut ocazii, dar e greu când nu dai gol, nu poți să te aștepți la rezultate. Asta e cea mai mare problemă a noastră, nu putem să marcăm când avem ocazii”, a spus Zeljko Kopic.

ADVERTISEMENT
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24.ro
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel

Laude pentru tinerii lui Dinamo din partea lui Zeljko Kopic

Dinamo a terminat partida cu CFR Cluj cu mai mulți tineri în teren, iar evoluția lor a atras laude din partea lui Zeljko Kopic.

„În acest moment nu-l avem pe Mărginean, pe Karamoko, pe Pușcaș. Cred că tinerii s-au descurcat bine, Târbă, Musi, Duțu a intrat cu personalitate, Mazilu a fost bun, Cristi Mihai a avut o partidă ok. Sunt mulțumit cum au intrat și cum au jucat tinerii.

Fără precedent! Ce poate păți Iran, dacă decizia așteptată de întreaga planetă va...
Digisport.ro
Fără precedent! Ce poate păți Iran, dacă decizia așteptată de întreaga planetă va fi retragerea
ADVERTISEMENT

De fiecare dată când vorbesc de fani spun că sunt foarte importanți pentru club, modul în care ne susțin e fantastic, dar în același timp e o mare responsabilitate, încercăm să facem totul să avem rezultate. Am vorbit cu jucătorii și trebuie ca în fiecare meci de play-off trebuie să dăm totul, acești suporteri merită să ne luptăm până la final”, a mai spus Zeljko Kopic.

Dinamo începe meciul play-off-ul cu Rapid

Dinamo a terminat sezonul regulat pe locul 5, iar formația alb-roșie urmează să joace în prima etapă de play-off în deplasare, contra celor de la Rapid. Duelul va avea loc în Giulești, decizia anunțată de trupa patronată de Dan Șucu de ceva timp.

ADVERTISEMENT

Formația vișinie va disputa toate partidele în Giulești, asta și pentru că Arena Națională urmează să devină indisponibilă pentru o perioadă de timp.

Cătălin Cîrjan, fără cuvinte după 0-2 cu CFR Cluj: „E cea mai grea...
Fanatik
Cătălin Cîrjan, fără cuvinte după 0-2 cu CFR Cluj: „E cea mai grea perioadă de când sunt la Dinamo”
Criză la Dinamo! De când nu au mai avut „câinii” 3 înfrângeri consecutive...
Fanatik
Criză la Dinamo! De când nu au mai avut „câinii” 3 înfrângeri consecutive în SuperLiga
Fanatik SuperLiga, marți, 10 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție spectaculoasă cu invitați...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, marți, 10 martie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție spectaculoasă cu invitați de top după CFR Cluj – Dinamo
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Conducerea Universității Craiova a rupt tăcerea după ce Mirel Rădoi a semnat cu...
iamsport.ro
Conducerea Universității Craiova a rupt tăcerea după ce Mirel Rădoi a semnat cu rivala FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!