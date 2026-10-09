Kopic a spart gheața în Polonia! Cum au sărbătorit jucătorii în vestiar și ce poreclă i-au dat lui Florentin Petre. Video

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Zeljko Kopic a obținut prima victorie de la instalarea pe banca celor de la Wieczysta Cracovia. Fostul antrenor al lui Dinamo a avut parte de un început extrem de dificil în Polonia. Numit la finalul lunii august, tehnicianul croat a înregistrat trei înfrângeri și două remize în primele cinci partide oficiale. Rezultatele slabe au provocat nemulțumirea conducerii, iar presa poloneză a început deja să vorbească despre o posibilă demitere.

Kopic a spart gheața în Polonia. Victorie mare pentru fostul principal de la Dinamo în Polonia

Vineri, 9 octombrie, Wieczysta Cracovia a reușit să spargă gheața. s-a impus cu 3-0 în fața celor de la Wisla Plock. Lucas Piazon a deschis scorul în minutul 34, iar Lisandro Semedo a reușit o dublă, în minutele 68 și 90+6. Victoria a fost extrem de importantă pentru echipa fostului dinamovist. Wieczysta a urcat pe locul 13 în prima ligă poloneză, cu opt puncte acumulate după nouă etape, și a ieșit din zona retrogradării.

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Succesul nu l-a scăpat însă pe Zeljko Kopic de probleme. Croatul a urmărit partida din tribună, deoarece fusese eliminat în etapa precedentă. Cu toate acestea, antrenorul a păstrat permanent legătura cu secundul Florentin Petre și a transmis indicații tactice. Potrivit presei poloneze, gestul său ar putea atrage o nouă suspendare.

💪 @Wieczysta odmieniona! Doskonały powrót do grania w PKO BP #Ekstraklasa! #WIEWPŁ 3:0 https://t.co/zLAAzNBmDQ — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_)

Nebunie în vestiarul lui Kopic după prima victorie în Polonia! Florentin Petre a fost în centrul atenției. Cum l-au poreclit jucătorii

au uitat de supărările din ultimele săptămâni după prima victorie obținută în Polonia. Succesul cu Wisla Plock, scor 3-0, a adus o atmosferă de sărbătoare în vestiarul celor de la Wieczysta Cracovia. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu bucuria fotbaliștilor. Jucătorii au cântat, au scandat și au sărbătorit alături de membrii staffului tehnic. În centrul atenției s-a aflat chiar Florentin Petre, fostul antrenor secund al lui Dinamo.

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Românul a fost în mijlocul petrecerii și a demonstrat încă o dată că are o relație apropiată cu fotbaliștii. Mai mult, jucătorii i-au găsit și o poreclă. Aceștia l-au strigat „Santi Cazorla”, făcând referire la fostul internațional spaniol care a evoluat pentru Arsenal și Villarreal. Asemănarea fizică dintre cei doi, în special statura redusă, ar putea explica alegerea poreclei.

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