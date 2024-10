Kopic, dezvăluire emoţionantă după Hermannstadt – Dinamo 0-2: “Ştiţi care a fost cel mai greu moment de când sunt aici?”. Ce spune despre cartonaşul roşu

Dinamo a şters înfrângerea din derby-ul cu . “Câinii” revin pe loc de play-off, având 21 de puncte, fiind peste CFR Cluj în clasament, pe locul 4.

Kopic, dezvăluire emoţionantă după Hermannstadt – Dinamo 0-2: “Ştiţi care a fost cel mai greu moment de când sunt aici?”

Zeljko Kopic a fost foarte fericit pentru victoria de la Hermannstadt şi a dezvăluit că cel mai greu moment prin care a trecut la Dinamo a fost după meciul din sezonul trecut de la Sibiu, pierdut cu . Antrenorul “câinilor” e bucuros că lucrurile s-au schimbat mult de atunci şi echipa lui arată altfel:

“Cred că am jucat cu personalitate, cu multă pasiune şi iubire pentru culori. Am avut câteva meciuri bune în deplasare, dar nu am reuşit să câştigăm. Încă o dată, am avut multe probleme după ultima pauză internaţională.

Ştiu ce poate echipa mea, cum poate să joace, dar având în vedere că nu am câştigat de mai bine de patru meciuri, sunt foarte satisfăcut de această mentalitate, de cum am jucat pe parcursul celor 90 de minute.

Ştiţi care a fost cel mai greu moment de când sunt la Dinamo? Pentru mine, cel mai greu moment din sezonul precedent a fost când am pierdut aici, la Sibiu. Am avut un suport fantastic, dar am jucat atât de prost, încât… Dar mă bucur mult că în această seară am reuşit să dominăm şi în aceste luni am îmbunătăţit foarte multe.

Ce spune de cartonaşul roşu: “Atunci când eşti într-o familie, faci totul pentru acea familie”

Am avut feeling-ul să reacţionez. Nu am înjurat, nu am vorbit urât, doar am întrebat anumite lucruri. Încerc să mă comport cu respect. Asta este. Atunci când eşti într-o familie, faci totul pentru acea familie.

Nu pot să îmi pierd încrederea în această echipă pentru că ştiu cum poate arăta şi ştiu ce pot aceşti băieţi. Când pierzi momentul oportun în fotbal este greu, dar trebuie să treci mai departe şi să încerci să îţi revii.

“Pentru mine, Măldărăşanu este un antrenor de top”

De aia e foarte importantă victoria. Vor mai fi momente grele, dar suntem aici să luptăm. Pentru mine, Măldărăşanu este un antrenor de top. Am analizat oponentul, ştim cum au jucat în sezonul trecut, cu pressing adversar.

Nu ştiu ce se întâmplă cu Hermannstadt, nu ştiu detaliile, dar domnul Măldărăşanu este un antrenor foarte bun chiar dacă lucrurile nu au ieşit”, a spus Zeljko Kopic la finalul confruntării.