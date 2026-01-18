Kopic e sigur după Dinamo – U Cluj 1-0: „Cel mai bun sezon din carieră!”. Mesajul clar pentru șefii clubului despre transferuri

ADVERTISEMENT

campioană pare că prinde contur de la meci la meci, iar acum bucureștenii au învins-o pe U Cluj, exact ca în tur, 1-0, după golul marcat în prima repriză de Karamoko.

Jucătorul pe care Kopic l-a lăudat după victoria cu U Cluj

Zeljko Kopic a avut cuvinte de laudă pentru Karamoko, autorul singurului gol al partidei și golgheterul echipei sale, cu care a avut un dialog de la distanță după momentul deschiderii scorului când i-a făcut semn o inimă din mâini după ce a marcat.

„Am luat 3 puncte, desigur că pentru mine contează asta, dar e important și modul în care am jucat. În final trebuie să fiu satisfăcut cu tot ce am reușit să facem pe teren, sper să continuăm așa. Să nu credeți tot timpul ce spun jucătorii, au mai fost și momente când s-au distrat. Bineînțeles că am făcut multe lucruri bune în pregătire. Nu vreau să vorbesc despre fiecare jucător, dar echipa a jucat bine astăzi.

Am avut discuții cu Karamoko, știe el mai bine, a meritat inimioara de la mine. Cred că e la cel mai bun sezon din carieră. Am avut o situație asemănătoare cu Selmani anul trecut. Am aceleași așteptări mari și de la Karamoko. Când ai talent nu e suficient, trebuie să muncești mult și să-ți stabilești obiective înalte”, a declarat Kopic.

Kopic cere transferuri după victoria cu Universitatea Cluj

Croatul a dezvăluit că s-a întâlnit cu acționarii echipei și că în continuare vrea să aibă parte de întăriri pentru ca lotul echipei sale să fie și mai competitiv, în ciuda faptului că prestația din partida cu U Cluj a fost foarte bună.

„Toată lumea a fost aici, la meci, conducerea clubului, au fost mulțumiți, dar eu insist în continuare că avem nevoie de jucători. Toată lumea spune că jucăm bine, dar tot e loc de mai bine. Nu știu ce se întâmplă cu transferurile, am fost concentrat pe pregătirea acestui meci. Tot timpul vorbim despre jucători tineri din România. Sentimentul meu e că avem nevoie și de jucători cu experiență, dar bineînțeles că vrem tineri talentați, care vor să vină aici și să-și arate personalitatea. Talentul nu e suficient, trebuie să fie și multă muncă”, a mai spus Kopic.

Ce spune Kopic despre meciul dintre Dinamo Zagreb – FCSB

Fost antrenor la Dinamo Zagreb, echipă cu care FCSB joacă în Europa League, Kopic s-a ferit să dea un verdict clar cu privire la confruntarea dintre cele două formații.

„E greu de zis, desigur că mă uit la ce se întâmplă la Dinamo Zagreb. În vară au schimbat aproape tot lotul, 16 jucători. Ambele echipe au meciuri bune și meciuri slabe. E greu de spus cine e favorită, pentru Dinamo Zagreb e primul meci după pauza competițională”, a concluzionat Zeljko Kopic.

Dinamo urcă pe 2 în SuperLiga după victoria cu U Cluj

l-a obținut la meciul cu Universitatea Cluj înseamnă că formația alb roșie va profita de pasul greșit făcut de FC Botoșani, care a pierdut cu Csikszereda, 0-1, iar acum elevii lui Zeljko Kopic au 3 puncte mai mult față de gruparea moldavă.

Totuși, alb-roșii rămân în spatele celor de la Rapid, care au învins și ei, pe Metaloglobus, 1-0, și au un punct mai mult. Universitatea Craiova, liderul iernii din SuperLiga, mai are de jucat cu Petrolul. În runda viitoare, Dinamo merge la Sibiu pentru a juca cu Hermannstadt.