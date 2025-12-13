Kopic, întrebat direct despre viitorul lui Boateng la Dinamo! Ce a spus înainte de duelul cu Metaloglobus

ADVERTISEMENT

Kopic a vorbit despre meciul pe care Dinamo o să-l joace cu Metaloglobus, dar și despre situația lui Kennedy Boateng, cel care va intra în ultimele 6 luni de contract. din străinătate, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, iar el ar putea să plece de la trupa bucureșteană.

Zeljko Kopic, mesaj pentru suporterii lui Dinamo înainte de duelul cu Metaloglobus: ultimele detalii despre situația lui Kennedy Boateng

a ținut să sublinize că duelul cu Metaloglobus nu va fi ușor pentru echipa sa, chiar dacă trupa nou-promovată nu stă foarte bine în clasament.

„Știm că va fi un meci dificil, Metaloglobus este într-un moment bun, au câștigat cu Farul. I-au învins în acest sezon și pe FCSB, domnul Teja face o muncă foarte bună acolo, au tot respectul nostru. O să dăm totul pentru a câștiga cele 3 puncte, jucăm acasă, așa că o să încercăm să fim conectați din minutul 1. Boateng e suspendat, Caragea se simte bine, mă aștept de la toți jucătorii să fie la cel mai bun nivel și să ne îndeplinim obiectivul. Boateng are contract până în vară, o să vedem ce se întâmplă.

Ce pot să spun e că, la fel ca și alți jucători, el și-a ridicat nivelul de când a venit. E normal să fie interes pentru el, are multe calități. Suntem în obiectiv, dar nu putem să avem concluzii înainte de ultimele 2 meciuri. Jucăm fotbal plăcut, mai mereu dominăm, avem inițiativa, dar în același timp trebuie să înțelegem că sunt lucruri unde trebuie să fim mai buni. Ne trebuie transferuri, nu contează dacă ne batem la titlu, asta e problemă care există din vară. O să încercăm să luăm 3-4 jucători în această iarnă.„, a declarat Zeljko Kopic.

Devis Epassy spune că se așteaptă la un meci greu cu Metaloglobus

Portarul camerunez, care va pleca la Cupa Africii pe Națiuni, unde a fost selecționat, declară că

„O să fie un meci dificil, ei vor veni să-și arate calitatea. Nu sunt de acord cu cei care spun că e un meci ușor, am jucat de două ori cu ei, în campionat și un amical, așa că nu ne așteptăm la un meci ușor. Cred că suntem o familie, la nivel de grup, suferim împreună. â

E prea devreme să ne gândim dacă luăm campionatul. Luăm meci cu meci și o să vedem. Nu e prima dată când ratez Crăciunul în familie, dar e parte din job-ul meu să fiu cu naționala și mă declar mândru de asta. Sunt mulți atacanți buni în România, din cei pe care i-am înfruntat, Tănase, pe el l-am remarcat”, a spus Devis Epassy.

Dinamo s-a chinuit cu Metaloglobus în tur

Partida din turul sezonului, dintre Metaloglobus și Dinamo, a fost una mult mai echilibrată față de ce se așteptau mulți oameni. Trupa condusă de Zeljko Kopic venea atunci după o victorie, 4-3, cu FCSB, iar moralul părea a fi la cote maxime, motiv pentru care fanii se așteptau la un succes fără prea mari bătăi de cap contra celor de la Metaloglobus.

Totuși, lucrurile nu au stat chiar așa. Dinamo s-a impus, 1-0, datorită unui gol marcat de Cătălin Cîrjan, însă desfășurarea reprizei secunde i-a pus pe gânduri pe jucători. Aceștia au recunoscut că nu au fost la cel mai bun nivel și că rezultatul putea să fie altul, asta pentru că Metaloglobus a dominat partea secundă a disputei de la Clinceni, una în care „câinii” au părut obosiți. Acum, rămâne de văzut dacă meciul din runda cu numărul 20 va fi la fel de echilibrat sau va aduce o victorie mai clară pentru Dinamo.