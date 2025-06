Kopic nu l-a menajat pe Alex Musi, după transferul la Dinamo: „M-a luat tare din prima”. Moment de sinceritate despre perioada petrecută la FCSB

Alexandru Musi a fost transferat în această vară de Dinamo. El a făcut parte dintr-o înțelegere și Dennis Politic a mers la campioana României FCSB. Dinamo a primit și o sumă consistentă de bani pentru transferul extremei din Ștefan cel Mare.

Alexandru Musi, entuziasmat de noua etapă din cariera sa

și din sezonul următor va îmbrăca tricoul lui Dinamo. Fotbalistul de 20 de ani a vorbit despre noua etapă din cariera și despre ce îl așteaptă la .

Evaluat de Transfermarkt la 700.000 de euro, Musi a explicat cum a aflat de interesul celor de la Dinamo și a avut numai cuvinte de laudă la adresa noului său antrenor, care .

„Mă bucur că am ajuns la Dinamo, nu este foarte ușor. Vă dați seama cum sunt cantonamentele, intense, greu, alergări, dar ducem și să fim bine la campionat. Am fost primit foarte bine de toată lumea, m-au primit cu brațele deschise. Domn profesor (n. r. Kopic) nu m-a lăsat ușor, m-a luat din prima tare, dar pe o parte e bine pentru că aveam nevoie de chestia asta.

Sunt de părere că meciurile amicale din perioada pregătire nu prea contează așa. Când am aflat de Dinamo eram în cantonamentul de iarnă cu FCSB în Turcia, știam de la impresarul meu. Atunci mă gândeam că o să primesc mai multe șanse (n. r. la FCSB), așa a fost să fie și am ajuns la Dinamo”.

Alexandru Musi: „Consider că mi-am făcut treaba când am intrat pe teren”

„Vă dați seama că mi-a fost greu. Orice jucător când nu joacă îi e greu. Mi-am văzut de treaba mea, am rămas profesionist. Sincer nu aș vrea să comentez prea multe. Dânșii de acolo știu. Consider că mi-am făcut treaba când am intrat pe teren.

Așa mi se pare mie, sunt antrenamentele mai grele. Mă știu cu preparatorul din Spania, așa mi se pare, puțin mai grele. Obiectivul meu principal e să fiu sănătos și să ajut echipa cu cât mai multe goluri și assist-uri.

Nu am analizat nimic legat de schimb, am ajuns aici, și sper să fim toți fericiți. Nu am niciun regret. Am jucat la echipa campioană, în meciuri europene. Nu am niciun regret.

Kopic este un antrenor foarte bun și cred că o să ne batem sus. Mi-a spus să am încredere în mine. Știam ce jucător sunt și mereu am încercat să dau totul pe teren. (n. r. fanii Dinamo) Am primit mesaje de încurajare”, a declarat Alexandru Musi, potrivit .