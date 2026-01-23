Sport

Kopic, pus pe glume după Hermannstadt – Dinamo: „Opruț e brazilianul nostru. Raulinho!”. Mesaj special pentru români

Zeljko Kopic se declară mulțumit de victoria pe care echipa sa, Dinamo, a obținut-o cu Hermannstadt, 2-1, în deplasare, datorită dublei semnate de Raul Opruț,
Mihai Alecu
23.01.2026 | 22:36
Kopic pus pe glume dupa Hermannstadt Dinamo Oprut e brazilianul nostru Raulinho Mesaj special pentru romani
ULTIMA ORĂ
Kopic, un antrenor mulțumit după victoria cu Hermannstadt
Dinamo a urcat temporar pe primul loc după victoria obținută la Sibiu și așteaptă acum rezultatele celor de la Universitatea Craiova și Rapid pentru a vedea dacă va încheia etapa ca lider.

Ce spune Zeljko Kopic după victoria pe care Dinamo a obținut-o cu Hermannstadt

Zeljko Kopic a avut cuvinte de laudă pentru eroul lui Dinamo, Raul Opruț, cât și pentru suporteri, care au fost în număr foarte mare la Sibiu.

„Știam că o să fie un meci dificil, au avut o prestație bună cu Farul. Ne-a fost greu să găsim spații, să avem ocazii, iar când am putut să marcăm nu am făcut-o, mai ales în prima repriză. Nici terenul nu ne-a ajutat, nu am putut pasa foarte repede. Am făcut niște schimbări pentru repriza secundă și a contat. A contat mult că moralul nostru a fost bun inclusiv după ce ne-au egalat, am reușit să înscriem și să câștigăm.

Au fost două momente inspirate din partea lui Opruț, chiar i-am spus în această săptămână că e Raulinho al nostru, brazilianul nostru. A fost o atmosferă fantastică aici la Sibiu, felicitări tuturor suporterilor care au venit să ne încurajeze. Să-i dăm tot creditul lui Opruț, au fost două execuții excelente”, a declarat Kopic.

Care este punctul forte al lui Dinamo

Croatul a dezvăluit că unul dintre punctele forte al lui Dinamo este legat de înțelegerea dintre jucători.

„Avem stilul nostru, ideile noastre, muncim săptămână de săptămână, e foarte important ca jucătorii să se înțeleagă între ei, să fie conectați. Eu nu pot să fac nimic de unul singur, totul e despre o echipă, despre înțelegere între noi toți. Trebuie să fiu satisfăcut pentru că sunt antrenor, dar am oameni importanți în jurul meu”, a mai spus Zeljko Kopic. La final, croatul le-a urat românilor la mulți ani pentru Mica Unire

Dinamo a urcat pe primul loc în SuperLiga

Formația alb-roșie profită de faptul că a deschis etapa cu numărul 23 din SuperLiga și a obținut toate cele 3 puncte. Dinamo a urcat pe primul loc, devansându-le pe Universitatea Craiova, care urmează să joace împotriva celor de la FC Botoșani, pe teren propriu, și pe Rapid, care are deplasare la UTA.

Formația pregătită de Zeljko Kopic este pentru prima dată lider în acest sezon, fie și temporar, iar zestrea strânsă după 23 de meciuri este de 44 de puncte. În runda viitoare, Dinamo va juca pe teren propriu contra celor de la Petrolul, echipă aflată în suferință care este serios amenințată cu retrogradarea.

