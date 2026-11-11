Sport

Kopic și Petre sunt deja istorie în Polonia! Cine a venit în locul lor la Wieczysta Cracovia

Gabriel-Alexandru Ioniță
11.11.2026 | 09:09
Kopic si Petre sunt deja istorie in Polonia Cine a venit in locul lor la Wieczysta Cracovia
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Kopic și Petre sunt deja istorie în Polonia! Cine vine în locul lor la Wieczysta Cracovia. Foto: Hepta
Zeljko Kopic și Florentin Petre, OUT de la Wieczysta Cracovia! Polonezii s-au mișcat repede și au adus deja înlocuitori
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Recent, Zeljko Kopic (49 de ani) și Florentin Petre (50 de ani) au fost demiși de cei de la Wieczysta Cracovia, bineînțeles din cauza rezultatelor slabe înregistrate de cei doi pe banca tehnică a echipei din Ekstraklasa. Ulterior acestui moment, polonezii s-au orientat foarte rapid, iar acum au anunțat în mod oficial cine sunt înlocuitorii celor doi.

Wieczysta Cracovia i-a numit deja pe înlocuitorii lui Zeljko Kopic și Florentin Petre

Este vorba despre Jacek Zielinski, în rol de principal, respectiv Lukasz Tomczyk, secundul său: „Jacek Zieliński a fost numit noul antrenor principal al echipei Wieczysta Cracovia. Łukasz Tomczyk va fi secundul său. Ambii antrenori își încep activitatea cu echipa la sesiunea de antrenament de astăzi (n.r. marți, 10 noiembrie), înaintea restului sezonului de Ekstraklasa.

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Jacek Zieliński este unul dintre cei mai experimentați antrenori din fotbalul polonez. Și-a început cariera de antrenor în 1995. În anii următori, a condus echipe precum Alit Ożarów, Siarka Tarnobrzeg, Korona Kielce, GKS Bełchatów, Górnik Łęczna, Piast Gliwice, Odra Wodzisław Śląski, Dyskobolia Warkozadzis, Dyskobolia Warkozadzis Poznań, Ruch Chorzów, Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Arka Gdynia și Cracovia. Cel mai recent club al său de până acum a fost Korona Kielce, pe care l-a condus din august 2024 până în octombrie 2026”

Cine sunt Jacek Zielinski și Lukasz Tomczyk

Cu această ocazie, bineînțeles că au fost făcute și ample prezentări pentru cei doi antrenori. „În 2010, Zieliński a câștigat Campionatul Poloniei cu Lech Poznań. Anterior, în 2009, câștigase Supercupa Poloniei cu echipa respectivă. De asemenea, a câștigat Cupa Ekstraklasa cu Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski. De asemenea, a antrenat Cracovia de două ori, ceea ce i-a oferit o înțelegere profundă a realităților comunității fotbalistice din Cracovia. În ultima sa perioadă la Korona Kielce, a condus echipa în 84 de meciuri oficiale, cu un palmares de 32 de victorii, 24 de remize și 28 de înfrângeri.

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Łukasz Tomczyk va fi secundul noului antrenor. Născut în 1988, antrenorul a lucrat anterior la Victoria Częstochowa, Resovia Rzeszów, GKS Katowice și Polonia Bytom, printre altele. El este asociat cu acest din urmă club ca antrenor din septembrie 2023. În sezonul 2024/2025, a condus echipa Bytom la promovarea în prima ligă.

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În decembrie 2025, Tomczyk a preluat conducerea echipei Raków Częstochowa, unde a antrenat timp de 17 meciuri. Apoi a devenit antrenorul echipei Odra Opole, unde a lucrat din iulie până în octombrie 2026. Noul staff tehnic al echipei Wieczysta Kraków va începe munca înaintea următoarelor meciuri ale primei echipe din Ekstraklasa.

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Contractele ambilor antrenori au fost semnate până la sfârșitul sezonului curent, cu opțiune de prelungire pe încă un an. Domnilor, mult succes! Sperăm ca Wieczysta să înceapă să câștige!”, au mai trasmis cei de la Wieczysta Cracovia prin intermediul site-ului oficial al clubului. 

Antrenor nou Wieczysta Cracovia
Noul antrenor de la Wieczysta Cracovia
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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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