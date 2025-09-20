Kopic, uimit de sezonul Universităţii Craiova: “Au făcut transferuri foarte bune, sunt principalii favoriţi la titlu! Mirel Rădoi este un lider”

Universitatea Craiova a surprins pe toată lumea în acest start de sezon. , iar fanii speră ca favoriții lor să câștige, în sfârșit, un titlu. Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, o vede pe echipa din Bănie principala favorită la primul loc.

Mirel Rădoi a dus-o pe Universitatea Craiova pe primul loc în Superligă. Oltenii vor titlul!

Universitatea Craiova rămâne neînvinsă în Superliga României și se anunță drept una dintre marile favorite la câștigarea campionatului, mai ales pentru că rivalele FCSB și CFR Cluj sunt în partea de jos a clasamentului.

Oficialii echipei din Bănie au mutat inspirat pe piața transferurilor și au adus jucători de mare calitate, care s-au integrat imediat în echipa lui Mirel Rădoi. Antrenorul Universității Craiova se poate baza pe un lot numeros, plin de calitate.

Ce spune Zeljko Kopic despre șansele Universității Craiova la titlu în Superliga

Zeljko Kopic o vede pe Universitatea Craiova favorită numărul 1 la titlu în Superliga. Antrenorul celor de la Dinamo e impresionat de felul în care joacă oltenii în acest campionat și a ținut să îl laude pe Mirel Rădoi pentru felul în care lucrează în Bănie.

„Au semnat cu jucători buni. Au o idee clară asupra a ceea ce vor să facă în acest sezon. Sunt o echipă competitivă. Văd că domnul Rădoi e un lider puternic pentru echipă și are o idee foarte clară despre ceea ce face în fiecare moment al jocului.

Pentru fotbalul românesc e bine să ai o echipă care să te reprezinte în fotbalul european la acest nivel. (N.r. Credeți că este principala favorită la titlu?) În acest moment, da”, a declarat Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

