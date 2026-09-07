Sport

Cum s-a decis titularizarea lui Korenica în Dinamo – FCSB 2-1: “Gigi Becali era înflăcărat”

Meriton Korenica și-a făcut debutul pentru FCSB în înfrângerea din derby-ul cu Dinamo. Mihai Stoica a spus totul despre kosovarul transferat de la CFR Cluj.
Mihai Dragomir
07.09.2026 | 08:15
Cum sa decis titularizarea lui Korenica in Dinamo FCSB 21 Gigi Becali era inflacarat
EXCLUSIV FANATIK
Totul despre debutul lui Meriton Korenica la FCSB. Analiza lui Mihai Stoica. Foto: Colaj FANATIK.
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Meriton Korenica face parte din cele trei mutări „bombă” făcute de FCSB în ultimele zile, alături de Denis Drăguș și Karlo Muhar. Kosovarul este primul care și-a făcut debutul la noua echipă, iar Mihai Stoica a reacționat.

Concluzia lui Mihai Stoica după debutul lui Meriton Korenica la FCSB

Meriton Korenica a fost titularizat de FCSB în duelul pierdut cu Dinamo, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate. Kosovarul a jucat în prima repriză, fiind schimbat la pauză cu Ofri Arad. Mihai Stoica a dezvăluit că nu și-a dorit ca jucătorul adus de la CFR Cluj să fie aruncat direct în luptă atât de devreme, însă dorința lui Gigi Becali de a-l vedea la treabă a fost imensă.

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(n.r. – Până la urmă a fost o decizie ok pentru voi că a fost debutat?) E un jucător care ne va ajuta cu certitudine și care poate să acopere mai multe poziții. Eu am încercat să îi explic patronului că un jucător care nu-și cunoaște coechipierii… e riscant să joci cu un jucător care nu-și cunoaște coechipierii pe o poziție strategică după un singur antrenament cu echipa. Dar Gigi era înflăcărat să-l vadă. Voia neapărat să vadă… Pe Drăguș și pe Muhar nu putea să-i vadă. A ales varianta asta”, a spus inițial Mihai Stoica.

Cum l-a caracterizat Mihai Stoica pe Meriton Korenica

După ce a spus cum a fost impresionat de Denis Drăguș, căruia i-a făcut portretul în direct, Mihai Stoica a avut cuvinte de laudă și la adresa lui Meriton Korenica, despre care a spus că se bucură enorm că poate colabora în sfârșit cu el.

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„Îmi place foarte mult ca fotbalist Korenica. Deosebit ca persoană. (n.r. – Ai văzut filmulețul acela cu el când a plecat de la CFR, din vestiar?) Nu. Îl cunosc bine. Mă bucur că voi avea ocazia să lucrez cu el!”, a mai spus Mihai Stoica în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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