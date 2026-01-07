Sport

Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea mijlocașul-vedetă al clujenilor. Exclusiv

Meriton Korenica, tot mai aproape de transferul în SUA. Patronul Neluțu Varga va încasa o avere pentru 75% din drepturile federative ale jucătorului kosovar
Ciprian Păvăleanu, Cristi Coste
07.01.2026 | 18:49
Meriton Korenica este foarte aproape să ajungă la DC United, după ce americanii l-au cumpărat și pe Louis Munteanu. Ce spune Neluțu Varga. Foto: Colaj FANATIK
După transferul lui Louis Munteanu de 7 milioane de dolari în MLS, CFR Cluj este gata să mai dea o lovitură financiară. FANATIK a dezvăluit că DC United, aceeași echipă care l-a cumpărat pe tânărul atacant, este interesată și de Meriton Korenica, mijlocașul kosovar al ardelenilor, iar Neluțu Varga a oferit toate detaliile.

Negocieri avansate pentru transferul lui Meriton Korenica. Poate ajunge tot la DC United

Pe măsură ce etapele trec, CFR Cluj pare să aibă tot mai puține șanse la play-off, iar Neluțu Varga încearcă să repare această contraperformanță prin lovituri pe piața transferurilor. La finalul sezonului regulat, ardelenii ar putea lipsi din primele șase, însă vor avea multe milioane în cont.

După ce DC United a plătit 7 milioane de dolari pentru Louis Munteanu, formația din capitala Statelor Unite ale Americii a pus ochii și pe Meriton Korenica, un alt fotbalist crucial pentru CFR Cluj: „Sunt șanse bune să se facă transferul lui Korenica la DC United. E o chestiune de zile”, a declarat Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, în exclusivitate pentru FANATIK.

Americanii plătesc 4 milioane de dolari pentru Korenica. Ce contract îi pregătesc kosovarului

Negocierile dintre CFR Cluj și DC United sunt într-un punct extrem de avansat, iar formația din MLS este gata să plătească alte 4 milioane de dolari către fosta campioană a României. Pe lângă această sumă, clubul patronat de Neluțu Varga își va păstra și 25% din drepturile federative ale mijlocașului kosovar.

Rene Weiler, antrenorul celor de la DC United, este un mare admirator al mijlocașului lui CFR Cluj și insistă pentru transferul său, care s-ar putea realiza în zilele următoare. Dacă tranzacția se va realiza, Meriton Korenica va avea un salariu de 800 de mii de dolari anual.

  • 2,4 milioane de euro este cota de piață a lui Meriton Korenica, potrivit Transfermarkt.com
  • 3 titluri de campion are în palmares Korenica, toate cu FC Ballkani din Kosovo

Louis Munteanu are un salariu mult mai mare la DC United

Louis Munteanu are la DC United un contract mult mai bun față de cel pe care americanii i l-ar oferi kosovarului. Tânărul atacant profită de acest plus și pentru că a fost golgheterul SuperLigii în sezonul precedent, lucru ce îi mărește cota.

Din informațiile FANATIK, Louis Munteanu va câștiga în MLS un salariu de 1 milion de euro anual, urmând ca acesta să crească cu 10% pentru fiecare sezon pe care românul îl petrece în campionatul Statelor Unite ale Americii alături de DC United.

