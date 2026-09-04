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Korenica, Muhar şi Drăguş, la FCSB! Surpriza uriașă pregătită de Gigi Becali pentru derby-ul cu Dinamo

Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș, noii jucători de la FCSB. Ce surpriză de proporții pregătește Gigi Becali pentru derby-ul de sâmbătă cu liderul SuperLigii, Dinamo.
Adrian Baciu, Cristi Coste
04.09.2026 | 10:36
Korenica Muhar si Dragus la FCSB Surpriza uriasa pregatita de Gigi Becali pentru derbyul cu Dinamo
EXCLUSIV FANATIK
Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș, la FCSB. Gigi Becali, surpriză pentru meciul cu Dinamo. Sursa foto: colaj Fanatik
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„Tripla” spectaculoasă de pe piața transferurilor, Meriton Korenica (29 de ani), Karlo Muhar (30 de ani) și Denis Drăguș (27 de ani), a fost închisă de FCSB. Cei trei jucători vor evolua în acest sezon la echipa pregătită în prezent de Marius Baciu (51 de ani). Gigi Becali pregătește o surpriză uriașă pentru derby-ul cu Dinamo, programat sâmbătă, 5 septembrie.

Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș au ajuns în Capitală. Urmează oficializarea mutărilor la FCSB

Gigi Becali (68 de ani) nu vrea să mai riște o nouă catastrofă sportivă la FCSB precum cea din sezonul trecut, când roș-albaștrii nu au prins play-off-ul. La echipa lui Marius Baciu (51 de ani) au venit întăriri serioase. Becali a scos sume importante de bani pentru trei jucători de top: Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș.

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În cursul zilei de vineri, 4 septembrie, se așteaptă oficializarea celor trei transferuri, pe care FANATIK le-a anunțat încă de miercuri seara. În ultimele ore, rând pe rând, fotbaliștii cu care s-a înțeles Gigi Becali au ajuns în București. Denis Drăguș era deja în Capitală. Au urmat, în cursul nopții trecute, sosirile lui Korenica și Muhar.

La orele acestei dimineți, Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș efectuează vizita medicală. Ulterior, aceștia vor fi prezentați ca noi jucători ai celor de la FCSB. „Astăzi (n.r. vineri, 4 septembrie), vor fi oficializate și probabil anunțate către FCSB toate cele trei transferuri. Korenica și Muhar au ajuns aseară, azi-noapte în București și vor semna cu FCSB. Drăguș era deja în București, este la vizita medicală și el și ceilalți în această dimineață și apoi vor fi prezentați”, a anunțat Cristi Coste, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Ce surpriză uriașă pregătește Gigi Becali pentru derby-ul cu Dinamo

Surprizele lui Gigi Becali nu se opresc aici. Din informațiile FANATIK, toți cei trei jucători au șanse foarte mari să prindă lotul celor de la FCSB pentru derby-ul cu Dinamo. Doi dintre ei ar putea să și joace sâmbătă, pe Arcul de Triumf, acolo unde are loc duelul din etapa a 8-a de SuperLiga. 

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Sunt șanse destul de mari ca toți trei să fie în lot. Doi s-ar putea să și joace mâine seară (n.r. sâmbătă, 5 septembre). Însă asta decid cei de acolo de la FCSB. Ceea ce pot să vă spun este că sunt la vizita medicală și vor fi prezentați”, a mai punctat moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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