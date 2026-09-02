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Situația lui Korenica la CFR Cluj poate deveni unul dintre subiectele importante ale perioadei de mercato. Mijlocașul kosovar este dorit de Universitatea Craiova, care ar fi făcut o ofertă pentru fotbalist, însă Horia Ivanovici consideră că mutarea nu este deloc simplă. Moderatorul FANATIK SUPERLIGA a explicat de ce Korenica ar putea fi tentat să aștepte până în iarnă, când intră în ultimele luni de contract și poate negocia dintr-o poziție mult mai avantajoasă.

Korenica, între oferta Craiovei și avantajul de a aștepta iarna

, însă fotbalistul trebuie să ia în calcul și varianta de a rămâne la CFR Cluj până când va intra în ultimele șase luni de contract. Potrivit informațiilor directorului FANATIK Horia Ivanovici, salariul actual al kosovarului este de 15.000 de euro pe lună, iar o plecare imediată nu i-ar aduce neapărat un avantaj financiar suficient de mare. El mai consideră că Meriton Korenica poate obține o sumă importantă la semnătură dacă așteaptă să devină liber de contract, motiv pentru care nu este convins că mijlocașul va accepta acum oferta unei rivale din SuperLiga. De asemenea, la FCSB, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

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„Craiova i-a făcut ofertă lui CFR pentru Korenica, dar dacă vrea să plece el. Care e șmecheria, el e foarte deștept. Sunt sceptic că va merge la FCSB sau la Craiova, pentru că în iarnă intră în ultimele 6 luni, încasează toți banii, 500 de mii de euro. Craiova dă 800.000, dar el intră în curând in ultimele luni de contract. El are salariu acum, la CFR, 15.000 de euro. Dacă merge la una dintre cele două echipe, să zicem că-i dublează salariul, maxim 30.000 îi dau. Diferența ar fi de 15.000. Dacă înmulțim cu 10, adică 10 luni, asta înseamnă 150.000 de euro.

Korenica, dacă e liber de contract, ia minimum 400-500 de mii de euro banul lui jos. Întrebarea este de ce să te duci pentru 10 sau 15 mii în plus la altă echipă acum? Dacă te duci la Craiova sau CFR, diferența de bani vine cu o presiune imensă. Începe Gigi, la Craiova vine publicul“, a declarat Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Marcel Pușcaș pune sub semnul întrebării transferul lui Korenica la Craiova

Marcel Pușcaș a privit posibilul transfer dintr-o perspectivă diferită și s-a întrebat dacă investiția de 800.000 de euro pentru Korenica ar fi justificată în contextul obiectivelor europene ale Universității Craiova. Acesta consideră că aducerea mijlocașului și susține că oltenii ar trebui să acorde mai multă încredere propriilor jucători.

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„El vine din Kosovo, are 29 de ani și dacă tu crezi, Universitatea Craiova, n-am nicio problemă, le doresc succes, dacă dacă ei cred că venirea lui Korenica te face să bați Copenhaga, Getafe și Egnatia sau alta…e greșit. Îți semnează el că pentru 800.000 de euro îmi garantează trei victorii în Conference League, ca să mă duc și eu în fazele superioare? Atunci de ce să-l aducă. El are față de campionatul României, crezi că Getafe a auzit de el? Nu trebuie luat, ci dat drumul lui Băsceanu și Rădulescu în teren. Arunc 800.000 de euro că vreau să bat Getafe“, a intervenit Marcel Pușcaș.

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Dănuț Lupu a venit cu o altă perspectivă și a explicat de ce, în anumite condiții, ar lua în calcul mutarea lui Korenica la Craiova, mai ales dacă fotbalistul ar accepta un contract pe termen mai lung: „Dacă rămâne la CFR, la anul își ia 400.000 la semnătură. Dar dacă-l iei cu 30.000 și îi faci contract pe trei ani, nu știu ce să zic, parcă aș accepta. Pentru că nu știu dacă după ce iei ăia 400.000 de euro la semnătură mai găsești după pe altcineva care se te ia“, a adăugat și Dănuț Lupu.