„Kornev, nu știai cu cine te pui! Cu DAVID POPOVICI!”. Emil Hossu Longin, comentariu istoric al finalei 100 de metri de la Europenele de la Paris. Video

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După ce David Popovici (21 de ani) și a câștigat medalia de aur în proba de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de la Paris, cu un nou record al competiției, cunoscutul comentator Emil Hossu Longin a pus în scenă încă un moment de excepție, în direct la TVR.

Ce a transmis Emil Hossu Longin în direct la TVR după ce David Popovici l-a învins clar pe rusul Kornev

El a ținut să îi aducă aminte cu această ocazie rusului Egor Kornev (22 de ani), cel care anterior făcuse câteva la adresa lui Popovici, de valoarea adversarului său: „Cine câștigă? David Popovici! David Popovici! David Popovici! 46.56, nou record al competiției! Nimic nu mai poate fi zis.

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David Popovici este regele Europei! Al treilea succes consecutiv în fața celui care l-a ironizat, celui care l-a provocat. Egor Kornev, nu ai știu niciodată cu cine te pui! David Popovici, briliant în acest final, pe ultimii metri, a reușit să atingă primul marginea bazinului.

Încă o dată coboară sub 47 de secunde și mai pune un timp uluitor în ierarhia all-time. Avea șase din primele zece, acum are șapte. Este ceva de nepovestit! Este ceva de necrezut! David Popovici confirmă strălucitor și câștigă pentru a treia oară medalia de aur la 100 de metri liber la Campionatul European”.

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Ce spusese Egor Kornev

După ce a fost învins de David Popovici în semifinale, rusul a transmis că nu consideră aceasta drept o problemă și a spus că a încercat să se menajeze în cursa respectivă: „Cursa de 100 de metri a decurs bine – totul e în regulă. Obiectivul meu a fost pur și simplu să ajung în finală. Mi-am spus să nu forțez la maximum, dar nici să nu mă relaxez prea tare, așa că am înotat într-un ritm moderat.

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Îmi urmăream adversarii; l-am văzut pe înotătorul român – totul părea în regulă. Îmi dădeam seama că accelerează, dar știam și ce timp urma să scot. Asta avea să-mi fie suficient. Strategia mea de cursă se bazează pe prima jumătate: pornesc în forță de la început, apoi încerc doar să rezist. Cu vreo 10 metri înainte de final, încep să mă lupt din greu – devine absolut brutal”.