Sport

„Kornev, nu știai cu cine te pui! Cu DAVID POPOVICI!”. Emil Hossu Longin, comentariu istoric al finalei 100 de metri de la Europenele de la Paris. Video

Emil Hossu Longin, comentariu istoric al finalei de 100 de metri liber de la Europenele de la Paris, în care David Popovici a strălucit din nou! Cum l-a „înțepat” pe rusul Kornev
Gabriel-Alexandru Ioniță
12.08.2026 | 20:41
Kornev nu stiai cu cine te pui Cu DAVID POPOVICI Emil Hossu Longin comentariu istoric al finalei 100 de metri de la Europenele de la Paris Video
ULTIMA ORĂ
Emil Hossu Longin, comentariu istoric al finalei 100 de metri de la Europenele de la Paris. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

După ce David Popovici (21 de ani) a reușit să scrie iar istorie și a câștigat medalia de aur în proba de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de la Paris, cu un nou record al competiției, cunoscutul comentator Emil Hossu Longin a pus în scenă încă un moment de excepție, în direct la TVR.

Ce a transmis Emil Hossu Longin în direct la TVR după ce David Popovici l-a învins clar pe rusul Kornev

El a ținut să îi aducă aminte cu această ocazie rusului Egor Kornev (22 de ani), cel care anterior făcuse câteva declarații catalogate drept „înțepături” la adresa lui Popovici, de valoarea adversarului său: „Cine câștigă? David Popovici! David Popovici! David Popovici! 46.56, nou record al competiției! Nimic nu mai poate fi zis.

ADVERTISEMENT

David Popovici este regele Europei! Al treilea succes consecutiv în fața celui care l-a ironizat, celui care l-a provocat. Egor Kornev, nu ai știu niciodată cu cine te pui! David Popovici, briliant în acest final, pe ultimii metri, a reușit să atingă primul marginea bazinului.

Încă o dată coboară sub 47 de secunde și mai pune un timp uluitor în ierarhia all-time. Avea șase din primele zece, acum are șapte. Este ceva de nepovestit! Este ceva de necrezut! David Popovici confirmă strălucitor și câștigă pentru a treia oară medalia de aur la 100 de metri liber la Campionatul European”. 

ADVERTISEMENT
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani...
Digi24.ro
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era considerat erou

Ce spusese Egor Kornev

După ce a fost învins de David Popovici în semifinale, rusul a transmis că nu consideră aceasta drept o problemă și a spus că a încercat să se menajeze în cursa respectivă: „Cursa de 100 de metri a decurs bine – totul e în regulă. Obiectivul meu a fost pur și simplu să ajung în finală. Mi-am spus să nu forțez la maximum, dar nici să nu mă relaxez prea tare, așa că am înotat într-un ritm moderat.

ADVERTISEMENT
Interzis cardiacilor! Singurul gest al lui David Popovici, după ce a văzut ce...
Digisport.ro
Interzis cardiacilor! Singurul gest al lui David Popovici, după ce a văzut ce i-a făcut rusului Kornev în finala europeană

Îmi urmăream adversarii; l-am văzut pe înotătorul român – totul părea în regulă. Îmi dădeam seama că accelerează, dar știam și ce timp urma să scot. Asta avea să-mi fie suficient. Strategia mea de cursă se bazează pe prima jumătate: pornesc în forță de la început, apoi încerc doar să rezist. Cu vreo 10 metri înainte de final, încep să mă lupt din greu – devine absolut brutal”. 

ADVERTISEMENT
„De neoprit!”. Presa internațională, la picioarele lui David Popovici după aurul de la...
Fanatik
„De neoprit!”. Presa internațională, la picioarele lui David Popovici după aurul de la Paris! Ce au scris francezii, italienii și rușii
Anamaria Prodan, cea care a pus la cale mutarea care ar putea șoca...
Fanatik
Anamaria Prodan, cea care a pus la cale mutarea care ar putea șoca SuperLiga. I-a propus pe Kopic și Petre lui Neluțu Varga la CFR Cluj. Exclusiv
TVR s-a ţinut de cuvânt: aurul lui David Popovici la 100 metri, FĂRĂ...
Fanatik
TVR s-a ţinut de cuvânt: aurul lui David Popovici la 100 metri, FĂRĂ reclame, la sesizarea Fanatik, după ce Adriana Săftoiu şi-a recunoscut greșeala de la semifinale. Exclusiv
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
'Neluțu Varga l-a sunat pe Dan Petrescu să mă scoată din echipă'. Un...
iamsport.ro
'Neluțu Varga l-a sunat pe Dan Petrescu să mă scoată din echipă'. Un fost golgheter de la CFR Cluj povestește despre teroarea din Gruia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!