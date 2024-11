Kosovarul Azdren Llullaku explică incidentele de la România – Kosovo: ”Mai bine ne înjuri de mamă decât să scandezi ’Serbia! Serbia!’”

Atacantul kosovar Azdren Llullaku (36 de ani), fost golgheter în campionatul României, a comentat pentru FANATIK incidentele petrecute la meciul în ultimele secvențe ale jocului.

Azdren Llullaku: ”Jucătorii erau deciși să iasă de pe teren la primele scandări ale suporterilor români ’Serbia! Serbia!’”

În prezent la Gloria Bistrița din Liga 3, Azdren Llullaku crede că , dar susține că jucătorii și-au apărat demnitatea părăsind terenul din cauza scandărilor ”Serbia! Serbia!”.

ADVERTISEMENT

”Sunt singur că ar fi ieșit de pe teren și dacă era 3-0 pentru Kosovo!”, afirmă fotbalistul venit în România prima dată în 2012, la Gaz Metan Mediaș.

”Am văzut meciul la televizor. Mi-a părut rău că s-a întâmplat așa. Era clar… Îmi dau seama că orice zic, poate pentru unii nu sună bine. Din ce știu, jucătorii erau deciși să iasă de pe teren la primele scandări ale suporterilor români ’Serbia! Serbia!’.

ADVERTISEMENT

Sunt convins sută la sută că nu așteptau asta pentru a câștiga cele trei puncte la comisiile UEFA. E doar o durere prea mare, pentru că se continuă așa.

Vă dați seama că noi, cei din Kosovo, am trecut prin război. Avem rude care au murit în război. Am fugit de acolo, am văzut de toate. E o rană care nu s-a închis. Nu se uită. E încă o rană recentă. Credeți-mă, când auzi strigătul ’Serbia! Serbia’ e foarte, foarte dureros. Și ca să nu se mai întâmple au luat această decizie, de a părăsi terenul”, a declarat Azdren Llullaku, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

”Pentru noi, kosovarii, scandarea ’Serbia! Serbia!’ este foarte dureroasă. Mai bine înjură-mă de mamă, de ce vrei tu”

Acesta a continuat: ”Din ce am auzit că a spus Amir Rrahmani, tot stadionul a scandat ’Serbia! Serbia!’. Dacă erau patru-cinci să urle nu era o problemă. Dar când o întreagă peluză scandează nu e OK. Pentru noi, kosovarii, scandarea ’Serbia! Serbia!’ este foarte dureroasă. Mai bine înjură-mă de mamă, de ce vrei tu.

Dau un exemplu, ca să se înțeleagă ce simțim noi când se scandează ’Serbia! Serbia!’. Dacă la un meci cu Palestina se strigă ’Israel! Israel!’ cum credeți că se simt jucătorii palestinieni, când ei au mii de copii morți, case bombardate. Vă spun eu că e dureros, pentru că am trecut prin așa ceva.

ADVERTISEMENT

Eu personal când am fugit din război mi-a fost arsă casa. Eram bombardați din spate, din dreapta și din stânga, doar ca să avem un singur drum, ca să fugim prin munți, în Muntenegru. Vedeai numai dezastru, case arse, oameni morți. Sunt răni adânci care ne dor foarte tare. E foarte greu pentru unii să înțeleagă, pentru că, din fericire, nu au trec prin război”.

”E inacceptabil cum au lăsat vestiarul”

Azdren Llullaku nu este de acord mizeria pe care au lăsat-o în vestiar fotbaliștii naționalei Kosovo: ”Îmi pare foarte rău de cum au lăsat vestiarul. E inacceptabil. Nu e vina nimănui de la stadion de acele scandări. Respectul trebuie să existe tot timpul”.

Fotbalistul kosovar de la Gloria Bistrița spune că se simte foarte bine în România: ”Sunt aici din 2012. N-am avut niciodată probleme. Niște grupuri de suporteri strică însă imaginea tuturor românilor și e foarte urât. Pe stadion au fost 50.000 de persoane, care au încurajat frumos România, dar un grup mic a stricat imaginea generală. Mai erau două minute până se termina meciul și era totul perfect”.

”Pun mâna în foc că ieșeau de pe teren și dacă aveau ei 3-0”

Întrebat dacă jucătorii naționalei din Kosovo ar fi ieșit de pe teren și în cazul în care scorul era 3-0 pentru ei, Azdren Llullaku a precizat: ”Pun mâna în foc că tot la fel făceau. Nu o să mă creadă nimeni, sunt sigur, dar pun mână în foc, pentru că știu mentalitatea poporului kosovar. Repet, nu a fost vorba să iasă de pe teren pentru trei puncte la ’masa verde’. Așa au simțit ei că trebuie să reacționeze”.

Atacantul născut la Istog, oraș din vestul statului Kosovo, este conștient că naționala țării sale va pierde meciul la ”masa verde”: ”Sunt convins că România va lua cele trei puncte, pentru că arbitrul a fluierat finalul meciului, iar jucătorii din Kosovo nu s-au prezentat pe teren. Asta cred că se va întâmpla la Comisia de Disciplină UEFA. Eu zic că naționala din Kosovo nu va fi exclusă din competiție.

Ca joc, naționala Kosovo a fost mai bună la București. Se poate întâmpla ca naționala României să aibă și o zi mai slabă. La Priștina, România a jucat foarte bine și a câștigat cu 3-0”.

România – Kosovo, interzis de UEFA?

Azdren Llullaku nu vede necesară includerea confruntărilor România – Kosovo pe lista UEFA/FIFA a meciurilor de evitat, alături de Rusia – Ucraina, Armenia – Azerbaidjan, Serbia – Kosovo și Spania – Gibraltar.

”Nu înțeleg de ce ar trebui așa ceva. Nu e un conflict între România și Kosovo. Dacă ne apucăm să interzicem meciurile pe considerente politice n-o să mai poți juca cu nimeni. Mai ales în ziua de azi când sunt probleme peste tot”, a concluzionat Llullaku.

Azdren Llullaku a jucat în România la următoarele echipele:

Gaz Metan Mediaș (120 meciuri/35 de goluri)

Poli Iași (14/-)

Astra Giurgiu (39/9)

Concordia Chiajna (66/14)

Ceahlăul Piatra Neamț (25/5)

Gloria Bistrița

36 de goluri a marcat Azdren Llullaku în cele 125 meciuri jucat în SuperLiga.