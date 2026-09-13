Sport

Kosovarul care a făcut scandal la București se retrage din echipa națională! Conflict puternic cu Federația: „Niște incompetenți”

Amir Rrahmani, căpitanul primei reprezentative din Kosovo, și-a anunțat retragerea de la echipa națională după un conflict puternic cu șefii Federației. Vezi toate detaliile.
Dragos Petrescu
13.09.2026 | 21:29
Kosovarul care a facut scandal la Bucuresti se retrage din echipa nationala Conflict puternic cu Federatia Niste incompetenti
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Kosovarul Amir Rrahmani și-a anunțat retragerea de la echipa națională după un conflict puternic cu șefii Federației // FOTO: hepta.ro
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Stoperul lui Napoli și căpitanul primei reprezentative din Kosovo, Amir Rrahmani (32 de ani), a anunțat că nu va mai evolua pentru echipa națională, această decizie fiind luată în urma unui conflict puternic cu șefii FFK (Federația de Fotbal din Kosovo), pe care îi consideră „niște incompetenți”. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Aflat în conflict cu șefii Federației, Amir Rrahmani nu va mai juca pentru Kosovo!

Adevărați fani ai Kosovo, după 10 ani în echipa națională, dintre care 7 ani în postura de căpitan, vă anunț că nu voi mai face parte din echipa națională a Kosovo atâta timp cât Federația (FFK) este condusă de actualii oameni. Din cauza mai multor factori, a opoziției constante și a lipsei de persoane competente care să rezolve problemele și reclamațiile noastre, situația a rămas fără îmbunătățiri timp de mulți ani.

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Și ce am obținut în schimb? Niște atacuri continue și coordonate timp de mai bine de doi ani din partea celor care ar trebui să ne protejeze. Justiția va dovedi acest lucru într-o zi. Această decizie vine din nevoia de a-mi păstra integritatea din postura de căpitan și fotbalist profesionist, dar mai presus de toate valorile mele ca ființă umană”, a scris Rrahmani pe pagina sa oficială de Instagram.

  • FFK este condusă în acest moment de Agim Adeni, un fost fotbalist ajuns la vârsta de 64 de ani.

Amir Rrahmani a făcut scandal la București în 2024

Fotbalistul lui Napoli a fost implicat într-un conflict și cu Denis Alibec, în noiembrie 2024, la meciul dintre România și Kosovo din Liga Națiunilor, care a fost abandonat înainte de fluierul final. La comanda lui Rrahmani, kosovarii au părăsit atunci terenul în prelungirile partidei și au refuzat să revină de la cabine pentru terminarea jocului.

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Ulterior, UEFA a decis să le acorde „tricolorilor” victoria la „masa verde”, cu scorul de 3-0, însă FRF a primit o amendă de 128.000 de euro, ca urmare a incidentelor produse la partida respectivă.

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Rrahmani a debutat la prima reprezentativă din Kosovo în 2014, asta după ce evoluase la grupările de tineret ale Albaniei. De atunci și până în prezent, acesta a strâns 67 de meciuri în tricoul „echipei mari”, timp în care a izbutit să puncteze de șapte ori. Din 2020 joacă pentru Napoli, alături de care a câștigat de două ori campionatul în Italia (2022/2023, 2024/2025), dar și o Supercupă Internă (2025/2026).

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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