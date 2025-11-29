Kosovarul de la CFR Cluj, întrebat frontal despre viitorul său după eșecul cu FC Argeș: „Mi-a dat totul”

ADVERTISEMENT

În urmă cu 6 zile, au învins-o pe Rapid, 3-0, în Gruia, iar acum a pierdut . Mario Camora și Meriton Korenica au tras concluziile după meciul care s-a disputat la Mioveni.

CFR Cluj, eșec drastic cu FC Argeș. Camora crede că rezultatul e nedrept

Veteranul Mario Camora pare că s-a resemnat cu faptul că echipa sa nu va ajunge în play-off la finalul acestui sezon regulat. Fundașul stânga crede că trupa ardeleană a avut o primă repriză bună, iar rezultatul a fost unul mincinos la finalul confruntării.

”Cred că e un rezultat mincinos, la ce ocazii am avut și noi în prima repriză, dar ăsta e fotbalul. E greu de digerat, aveam încredere că puteam să facem un meci bun, acum s-a complicat. E foarte greu să ajungi în play-off, sunt 11 puncte de locul 5, e greu. Trebuie să ne reglăm, avem un meci de Cupă și trebuie să câștigăm. Să îndeplinim obiectivul al doilea, să mergem în Cupa României. Acum e cel mai important”, a spus Mario Camora.

Ce spune Meriton Korenica de viitorul său la CFR Cluj

Unul dintre jucătorii care au reușit să se remarce în acest sezon, folosit pe mai multe posturi, ba mijlocaș central, ba extremă, Meriton Korenica, a vorbit despre viitorul său și a dat de înțeles că nu se gândește la o plecare de la echipă, chiar dacă speculațiile din presă sunt că mulți fotbaliști ar vrea să părăsească trupa din Gruia dacă aceasta nu prinde play-off-ul la finalul sezonului regulat.

”Eu? Sunt aici la Cluj. Nu. Sunt la CFR și voi da totul pentru echipă până la ultimul meci pe care îl voi juca. Voi da totul pentru CFR pentru că și CFR mi-a dat mie totul”, a spus Meriton Korenica la finalul confruntării cu piteștenii, citat de

CFR Cluj, misiune tot mai dificilă în cursa pentru play-off

După meciul cu FC Argeș, CFR Cluj rămâne cu doar 19 puncte adunate în 18 meciuri, iar distanța până la locul 6, ocupat de Farul, este de 7 puncte. Piteștenii au reușit să-și mărească avansul față de formația din Gruia și au acum 10 puncte peste trupa pregătită de Daniel Pancu, care va întâlni în etapa viitoare pe Universitatea Craiova, în deplasare.

De menționat că Farul urmează să joace în această etapă, acasă, cu FCSB, iar în cazul unei victorii ar pune și ea 10 puncte diferență față de CFR Cluj cu 12 etape rămase până la finalul sezonului regulat. Vicecampioana României pare de la săptămână la săptămână condamnată să fie parte din play-out-ul sezonului actual, în condițiile în care nu reușește să lege rezultatele pozitive.