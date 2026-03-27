Kosovo U21 – România U21, live video în preliminariile Euro U21. Toate detaliile: cine transmite partida

Pentru România U21 urmează meciul din deplasare cu Kosovo U21, unul dintre adversarii puternici din grupa A în preliminariile Euro 2027. Partida va putea fi urmărită la TV pe Pro Arena și pe platforma VOYO. „Tricolorii" vor revanșa după eșecul în fața Spaniei din ultimul meci de anul trecut.
Vineri, 27 martie, de la ora 20:00, România U21 o înfruntă pe Kosovo U21 în preliminariile pentru EURO U21 din 2027. Joi seară, tricolorii lui Costin Curelea au făcut cunoștință cu gazonul de pe Fadil Vokrri din Prișina. Românii au efectuat joi seară antrenamentul oficial înaintea meciului cu Kosovo.
Băieții lui Costin Curelea revin la treabă în acest an. Kosovo U21 – România U21 se va juca la Pristina, pe stadionul Fadil Vokrri, iar startul partidei este programat la ora 20:00. Meciul contează pentru etapa cu numărul 6 a grupei A din preliminariile pentru Euro 2027, grupă în care Spania e lider, iar România se clasează abia pe locul 4, în spatele Finlandei și a statului Kosovo.
În tur, cele două au dat-o la pace după 0-0 la Iași. Cel de-al doilea meci programat în această acțiune pentru naționala U21 se va juca marți, 31 martie, de la ora 19:00, pe arena „Eugen Popescu” din Târgoviște, contra reprezentativei U21 a naționalei din San Marino.
Tricolorii au participat la ultimele 4 turnee finale de Campionat European, începând din 2019. Acum, după un parcurs început bine dar continuat modest, tinerii fotbaliști români vor să obțină o nouă calificare la turneul final.
Partida dintre Kosovo U21 și România U21 din preliminariile Euro 2027 va fi condusă de o brigadă 100% galeză. Centralul întâlnirii a fost desemnat Iwan Arwel Griffith. Pe cele două tușe se vor afla Johnathon Bryant și Harry Hendricks, iar cel de-al patrulea oficial este Bryn Markham-Jones.
Iwan Arwel Griffith a mai arbitrat selecționata statului Kosovo în trecut. Se întâmpla în toamna anului 2023, când kosovarii învingeau cu 3-1 selecționata U21 a Israelului în preliminariile Euro 2024.
Pentru întâlnirile cu Kosovo U21 și San Marino U21, selecționerul Costin Curelea a convocat 23 de jucători. Pe listă au fost incluși și Lisav Eissat, dar și Ioan Vermeșan, aflați în primă fază în lotul preliminar al echipei mari, dar pe care Mircea Lucescu nu i-a păstrat în lotul pentru acțiunea naționalei de seniori. Rămâne de văzut ce schimbări va face selecționerul de tineret în încercarea de a obține maximum din partida contra kosovarilor.
Sunt eligibili pentru această campanie de calificare la Euro 2027 jucătorii născuți după 1 ianuarie 2024. Iată lotul României U21 format din cei 23 de jucători convocați de Costin Curelea:
Costin Curelea a fost nevoit să facă o modificare de ultim moment. Fundașul dreapta Andrei Dorobanțu a fost chemat de urgență la lotul echipei naționale U21 a României, după ce Tony Strata s-a accidentat în meciul pe care Vitoria Guimaraes l-a jucat cu Benfica, în ultima etapă a campionatului Portugaliei.
După cinci etape disputate în grupa A din preliminariile pentru Euro 2027, Spania conduce autoritar, cu maximum de puncte. România a adunat doar 7 puncte și se află pe locul 4. Iată clasamentul grupei A:
România a disputat 5 meciuri din această grupă, obținând 2 victorii, o remiză și bifând alte 2 eșecuri. Golaverajul este, pentru moment nul, echipa lui Costin Curelea marcând 4 goluri și primind tot atâtea:
Pentru a ajunge la turneul final Euro U21 2027, România trebuie să termine grupa de calificare pe una dintre primele două poziții. Câștigătoarele celor nouă grupe, împreună cu cea mai bună formație clasată pe locul 2, obțin automat biletele pentru turneul final ce va fi organizat la această ediție de către Albania și Serbia, calificate din oficiu în calitate de gazde.
Celelalte opt naționale care termină pe poziția secundă vor intra într-o tragere la sorți pentru o dublă de baraj. Aceasta se va juca tur-retur, iar cele patru învingătoare merg și ele la Euro 2027. Clasamentul formațiilor de pe locurile 2 din grupe se face fără a se ține cont de rezultatele împotriva echipelor de pe locurile 6, ultimele clasate.
În afara duelului cu Kosovo U21, primul din retur, România mai are de jucat alte 4 meciuri în grupa A de calificare. Iată cum arată programul naționalei U21 în 2026:
Meciul din tur, de la Iași, încheiat 0-0 a fost prima și singura confruntare directă dintre cele două naționale de tineret. Astfel, acestea pleacă la „egalitate” din nou, rămânând de văzut cine va obține primul succes în istoria duelurilor directe.
Meciul Kosovo U21 – România U21 din preliminariile pentru Euro 2027 se vede live la tv. Pro Arena este postul de televiziune care va transmite live meciul dintre cele două naționale de tineret.
Pentru cei care preferă să vadă meciurile online, există posibilitatea de a-l urmări live stream pe platforma VOYO. Aceasta necesită, însă, crearea sau folosirea unui abonament. Pentru românii din diaspora este ceva mai simplu. Partida contra kosovarilor se transmite online pe canalul de YouTube al Federației Române de Fotbal, FRF.TV.
La casele de pariuri, situația este îmbucurătoare pentru selecționata României, care pornește cu un avantaj. O victorie a „tricolorilor” mici e cotată la 2,50, în timp ce Kosovo are 2,75 pentru un succes. Remiza poate fi extrem de profitabilă, la cotă 3,15. Cote interesante se mai regăsesc și în dreptul pronosticurilor „X2” – 1,40, „ambele echipe marchează: Da” – 1.87 sau „peste 1.5 goluri” – 1.36.
Rămâi pe FANATIK pentru a fi la curent cu toate informațiile noi care apar în legătură cu meciul Kosovo U21 – România U21. Meciul integral, fază cu fază în format live text, și toate calculele calificării sunt pe site-ul nostru.