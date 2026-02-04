Kurt Zouma și-a găsit echipă după eșecul de la CFR Cluj! Unde ar urma să semneze francezul

ADVERTISEMENT

Kurt Zouma a ajuns la CFR Cluj ca o mare vedetă, însă, pe bună dreptate, stoperul francez chiar avea cu ce să se laude în CV-ul său. Vârsta și accidentările și-au spus cuvântul, din păcate pentru clujeni. Fosta vedetă a lui Chelsea și West Ham a plecat din Ardeal și este aproape să semnze cu o formație din China.

Kurt Zouma este așteptat să semneze! Unde va juca fostul stoper al lui CFR Cluj

Deși CFR Cluj a schimbat trei antrenori în acest sezon, niciunul dintre aceștia nu s-a bazat pe Kurt Zouma, care a dezamăgit enorm de mult în Gruia. Toți fanii se așteptau să-l vadă pe câștigătorul Ligii Campionilor cu Chelsea, însă au primit doar un fundaș central de duzină.

ADVERTISEMENT

După ce fotbalistul cu 11 apariții în naționala mare a Franței este foarte aproape să semnze în campionatul Chinei, acolo unde i-ar avea adversari pe Nicolae Stanciu, Alexandru Mitriță și Malcom Edjouma.

Jurnalistul Santi Aouna a dezvăluit pe pagina sa de X că Zouma ar fi ajuns la un acord verbal cu Shandong Luneng Taishan: „Kurt Zouma și Shandong Luneng Taishan au ajuns la o înțelegere verbală pentru un contract pe un an cu posibilitatea de prelungire pe încă unul. Fundașul francez este așteptat să semneze oficial pentru clubul chinez în următoarele zile”, se arată în postarea sa.

ADVERTISEMENT

🚨EXCL: 🟠🇫🇷 | 🔐 A verbal agreement has been reached between Kurt Zouma and Chinese club Shandong Luneng Taishan for a one-year contract with an option for an additional season. ✍️ The French defender is expected to officially sign with the Chinese club in the coming… — Santi Aouna (@Santi_J_FM)

Câte meciuri a jucat Kurt Zouma pentru CFR Cluj

Celebrul Kurt Zouma a fost folosit de CFR Cluj în doar trei partide de campionat și în una de Cupa României în acest sezon. El a început două meciuri ca titular: cu Petrolul în campionat și cu Slatina în Cupă.

ADVERTISEMENT

Din puținele minute pe teren în tricoul lui CFR Cluj, Kurt Zouma nu pleacă cu amintiri prea plăcute. În partida de pe „Ilie Oană”, câștigată de prahoveni cu 1-0, Adi Chică-Roșă l-a făcut de râs pe francez după ce a trecut în mod spectaculos de el și a produs o ocazie uriașă, însă a lovit doar bara. În total, Zouma a jucat doar 197 de minute pentru formația din Gruia.

CFR Cluj adaugă o nouă „țeapă” pe lista lungă a clubului

De-a lungul timpului, „feroviarii” au avut în lot jucători precum Julio Baptista, cu istoric la Real Madrid, Arsenal, Sevilla și Roma, sau Yevgen Konoplyanka, câștigător de UEFA Europa League alături de Sevilla, care a atins cota de 25 de milioane de euro în zilele sale bune.

ADVERTISEMENT

Celor doi fotbaliști cu nume foarte răsunătoare li se mai adaugă și nume mai puțin sonore, dar care au avut cote foarte bune pentru campionatul din România, cum ar fi Panagiotis Tachtsidis, Giorgi Chianturi, Mikael Dorsin, Lars Hirschfeld sau Omar El Kaddouri. Ultimul nume care se adaugă pe această listă lungă este, fără doar și poate, Kurt Zouma.