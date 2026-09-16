Sport

Zi tristă pentru familia Kovacs! A murit tatăl arbitrilor Istvan și Szabolcs

Doliu în fotbalul românesc și, mai ales în familia Kovacs. Tatăl cunoscuților arbitri FIFA Istvan și Szabolcs s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani.
Cristian Măciucă
16.09.2026 | 17:00
Zi trista pentru familia Kovacs A murit tatal arbitrilor Istvan si Szabolcs
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Zi tristă pentru familia Kovacs! A murit tatăl arbitrilor Istvan și Szabolcs. FOTO: Fanatik
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Careiul deplânge moartea lui Kovacs (Tisza) Istvan. Tatăl celebrilor arbitri, Istvan și Szabolcs Kovacs, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani. Kovacs Sr. era cunoscut în lumea fotbalului drept „Tisza bácsi” și s-a dus în lumea celor drepți chiar în ziua în care Istvan a împlinit 42 de ani.

A murit tatăl lui Istvan și Szabolcs Kovacs

Vestea că tatăl celor doi arbitri FIFA nu mai este printre noi a fost anunțată de presa din Satu Mare, miercuri, 16 septembrie. Născut pe 19 noiembrie 1941, Kovacs (Tisza) Istvan a murit la vârsta de 84 de ani. Părintele celor doi arbitri din SuperLiga, Istvan și Szabolcs, a fost și el fotbalist. El a evoluat pentru formații precum Victoria și Recolta Carei.

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După ce a pus ghetele în cui, Kovacs senior a continuat să rămână în fenomen în calitate de antrenor. El le-a pregătit pe echipele din localitățile Berveni, Căpleni, Cămin și Lucăceni, potrivit presasm.ro. Familia a anunțat programul ceremoniilor funerare. Priveghiul va avea loc joi, 17 septembrie, de la ora 18:00, în timp ce slujba de înmormântare este programată vineri, 18 septembrie, începând cu ora 13:00, la Capela Romano-Catolică a Cimitirului Mesterrészi din Carei, situată în apropierea pieței.

Dezvăluirea făcută după prestația catastrofală a lui Istvan Kovacs din Dinamo – FCSB

Vestea tristă vine într-o perioadă dificilă și pentru fiul său cel mare, Istvan Kovacs (42 de ani),  considerat de mulți drept cel mai bun arbitru român. La ultima sa apariție pe un teren de fotbal, „centralul” din Carei a făcut praf derby-ul Dinamo – FCSB 2-1. La scurt timp după acel fiasco, Daniel Stanciu, directorul comercial al clubului FC Argeș, a dezvăluit că Istvan se confruntă cu probleme personale.

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„Nu știu ce se întâmplă astăzi, dar, acum ceva timp, Istvan Kovacs a avut niște probleme personale foarte mari. Probabil, chestiile astea l-au afectat și îl afectează în continuare. Chiar nu știu, nu mi-am permis eu să întreb. Poate fi și asta o explicație, dar, știi cum, lumea, când vine la meci, și echipele implicate nu trebuie să țină cont de lucrurile astea. Nu e ușor. Poate fi și asta o explicație, nu că e o scuză. Nu-mi permit eu să vorbesc. Eu îl apreciez foarte mult pe Istvan Kovacs. Eu chiar merg des la meciuri de Champions League și m-am nimerit la meciuri tari conduse de el și chiar eram mândru că era o brigadă din România”, a declarat Daniel Stanciu, la Digi Sport Special.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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