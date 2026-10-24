Sport

Kramer, șifonat serios după un duel cu „tancul” Garita. Rapidistul a avut nevoie de medic

Flaviu Popa
24.10.2026 | 21:47
Kramer sifonat serios dupa un duel cu tancul Garita Rapidistul a avut nevoie de medic
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Kramer s-a resimțit după duelul cu Garita
Emoții pentru Rapid în minutul 33 al derby-ului cu FCSB, după ce duelul dintre căpitanul Lars Kramer și jucătorul Arnold Garita s-a lăsat cu sânge.
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Meciul dintre FCSB și Rapid a fost oprit temporar din cauza unei accidentări suferite de Lars Kramer, căpitanul celor de la Rapid București. Olandezul s-a resimțit după un duel cu Arnold Garita și a fost nevoit să părăsească terenul pentru a primi îngrijiri medicale.

Lars Kramer s-a ales cu nasul julit după un duel cu Arnold Garita

S-a lăsat cu sânge după duelul dintre Kramer și Garita, un duel care nu a părut dur. Cu toate acestea, Kramer s-a ales cu nasul julit la sânge, însă medicii Rapidului au reușit să-l pună pe picioare rapid pe fundaș.

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Ca și o coincidență bizară, Garita s-a accidentat câteva minute mai târziu și a fost înlocuit cu Stoian. Cel mai probabil, atacantul francez oricum era scos la pauză, pentru că Stoian fusese chemat la încălzire de mai bine de 10 minute înainte de schimbare.

De altfel, Gigi Becali anunța chiar înainte de meci că Garita nu poate juca un meci întreg, astfel că a fost pregătit Stoian drept schimbare, cel mai probabil la pauză. „El va fi înlocuitorul lui Garita. Pentru că Garita aleargă mult, dar nu poate duce tot meciul”, a declarat Becali.

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În cele 42 de minute jucate, Garita a trimis 6 pase bune din 8 încercări (acuratețe 75%), a reușit un dribling și două șuturi pe poartă. Cu toate acestea, atacantul a fost per ansamblu ineficient, iar giuleștenii au intrat în avantaj la cabine. O primă partidă echilibrată, în care ambele echipe au controlat jocul în diverse momente, însă momentul de geniu al lui Stojilkovic a făcut diferența.

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Lars Kramer a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Rapidului în prima repriză din derby

Căpitanul Rapidului, Lars Kramer, a fost mult mai eficient. Fundașul central a dat 23 de pase bune din 25, așadar o acuratețe formidabilă de 92%. De asemenea a recuperat mingea de trei ori și a câștigat un duel aerian, în condițiile în care FSCB a pus presiune pe Rapid în ultimele 20 de minute ale partidei.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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