Kremlinul neagă că vrea să reîmpartă lumea alături de SUA pe modelul Ialta. Replică pentru Cristian Diaconescu

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Conform TASS, această informație a fost făcută publică de către Cristian Diaconescu, șef al Cancelariei prezidențiale din România. Diplomatul a anunțat că Rusia își dorește o Ialta 2.0 unde Europa va fi reîmpărțită în sfere de influență.

Kremlinul neagă că vrea să reîmpartă lumea alături de SUA

De altfel, Vladimir Putin a cerut public în trecut ca țările care au aderat la NATO după 1997, printre care și România, să își piardă acest statut. ”Anterior, consilierul președintelui României pe probleme de apărare și securitate națională, Cristian Diaconescu, a declarat că, în timpul discuțiilor dintre delegațiile Rusiei și SUA de la Riad, partea rusă a cerut retragerea NATO din țările est-europene. Potrivit acestuia, SUA au respins această cerere”, a explicat TASS contextul în care a fost făcută declarația lui Peskov.

Peskov a anunțat că această informație ”nu corespunde realității”. ”Nu, asta nu este adevărat, nu corespunde realității. Poziția noastră este că avansarea infrastructurii militare a NATO de-a lungul mai multor, în curând aproape 10, valuri (de expansiune) spre frontierele noastre este un motiv de îngrijorare pentru noi.

Această poziție a noastră este bine-cunoscută de toată lumea, nu este un secret pentru nimeni”, a declarat Peskov. Cristian Diaconescu a anunțat că momentan americanii au ”refuzat în acest moment acest scenariu, dar nu avem garanții”. De altfel, Diaconescu a confirmat faptul că rușii vor o nouă Ialta, fiind întrebat de mai multe ori de către Mihai Gâdea dacă acest scenariu e posibil.

Cristian Diaconescu a vorbit despre împărțirea lumii la Ialta 2.0

ar determina înăuntrul NATO partenerilor europeni să retragă garanțiile de securitate ale NATO pe aliniamentul din 1997. Interesant, după aproximativ două ore de la aceste declarații, Diaconescu a intervenit la Realitatea PLUS, anunțând că aceste discuții au avut loc în, de fapt, în 2022.

să nu mai beneficiem de aceste garanții de securitate, urmând ca, privind situația din aceste zone, să intrăm într-un context de negociere în care nu am fi implicați, ca la Ialta, și care, în mod evident, ar duce la recunoașterea unei zone de influență a Rusiei. Nu e interpretarea mea, este exprimarea lor”, a completat șeful Cancelariei Prezidențiale.

”Ceea ce am spus la un alt post de televiziune a fost faptul că această solicitare nu a fost acceptată sub nicio formă nici de americani și în mod evident nici de europeni, nici atunci și nici acum, ceea ce este o știre bună”, a completat Cristian Diaconescu la Realitatea PLUS. Despre ambițiile rușilor au scris și nemții de la Bild, dar și un politician cunoscut din Finlanda.