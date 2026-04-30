Kremlinul pregătește schimbul de generații. Copiii prietenilor lui Putin preiau puterea, fiul lui Patrușev e în scenariile pentru succesiune

Copiii oligarhilor din anturajul lui Vladimir Putin au început să fie numiți în funcții-cheie în statul rus. Experții vorbesc deja despre o nouă generație gata să preia puterea la Kremlin.
Daniel Spătaru
30.04.2026 | 12:00
Vladimir Putin, încadrat de Igor Ceaika (stânga) Dmitri Patruşev Foto: colaj Fanatik
Fiul fostului procuror general al Rusiei l-a înlocuit pe o funcție guvernamentală importantă pe nepotul unui fost prim-ministru. Este ultima dintr-o serie de numiri importante ale copiilor unor apropiaţi ai lui Vladimir Putin într-o serie de funcţii cheie, semn că la Kremlin se pregăteşte deja noua generaţie de politicieni. În anumite cercuri se vorbeşte deja despre posibilul succesor al actualului preşedinte.

Fiul fostului procuror general a fost numit şef peste propaganda externă a Kremlinului

„Procesul de moștenire a imperiului construit de tați este deja în desfășurare. O parte a acestuia include introducerea copiilor în sfera publică”, descrie tendințele din rândul elitei Kremlinului Abbas Galliamov, fost oficial în administrația prezidențială, omul care la un moment dat îi scria discursurile lui Vladimir Putin, dar care între timp a părăsit Rusia.

Cel mai recent exemplu este schimbarea conducerii celei mai importante instituții de influenţă a Rusiei, Rossotrudnichestvo. Organizația este responsabilă de înființarea „Caselor Rusești” în străinătate, a căror misiune este de a disemina propaganda Kremlinului. În prezent, cel mai mare succes îl are în Africa, după ce în Europa unele dintre aceste facilități au fost închise, din cauza suspiciunilor de spionaj.

La începutul acestei săptămâni, nepotul fostului premier Evgheni Primakov a demisionat din funcția de șef al Rossotrudnichestvo și a fost înlocuit de Igor Ceaika, fiul fostului procuror general Iuri Ceaika, un prieten al şefului statului. Acest lucru nu a surprins pe nimeni la Moscova, asta şi din cauză că ascensiunile copiilor elitei politice a lui Putin sunt acum de domeniul public, după cum remarcă Andrzej Lomanowski într-o analiză pentru portalul polonez Rzeczpospolita.

Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Digi24.ro
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece

„Kovalciuk junior (n.r. – fiul unui bancher miliardar prieten cu Putin) a devenit șeful Curții de Conturi. Tânărul Kirienko (n.r. – fiul șefului administrației prezidențiale), tânărul Rotenberg (n.r. – fiul unui alt bancher prieten cu Putin), toți sunt foarte activi, toți urmează o carieră”, aminteşte Galliamov. Vladimir Kirienko, fiul șefului administrației preyidențiale este nimeni altul decât CEO-ul VK, cea mai mare platformă socială din Rusia, considerată de mulți analiști o companie puternic influențată de stat.

Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă...
Digisport.ro
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă

Fiul fostului șef al FSB, Nikolai Patrușev, a ajuns vicepremier după opt ani ca ministru al Agriculturii

Cel mai sus în ierarhie a ajuns Dmitri Patrușev (48 ani), fiul colaboratorului lui Putin şi fost șef al poliției politice FSB, generalul Nikolai Patrușev. După opt ani ca ministru al Agriculturii, a devenit vicepremier. Cariera sa este atât de remarcabilă, încât o parte dintre experții care analizează elita de la Kremlin au început să îl indice drept un posibil succesor al președintelui. „I se permite să capete experiență și relații în rândul elitelor regionale. Ulterior se va decide ce se va face mai departe cu el”, spune unul dintre experţi.

„Întregul scop al serviciului public în Rusia – în peste 90% din cazuri – constă în a-ți asigura o poziție suficient de bună pentru a obține câștiguri considerabile, inclusiv din mită sau diverse comisioane (…) Acestea provoacă corupție în masă la scară națională, care devine un element cheie al politicii interne și externe a țării”, susține Ghenadi Gudkov, un fost ofițer KGB care a devenit ulterior politician de opoziție, dar în cele din urmă a părăsit Rusia definitiv.

Într-adevăr, copiii elitei apropiate de Putin, care își fac cariere politice, se îmbogăţesc rapid, obținând câștiguri disproporționate față de veniturile lor legale. Putin însuşi încearcă din când în când să mai tempereze acest proces, autorizând arestarea unor oficiali. În același timp însă, a secretizat complet veniturile acestora față de opinia publică. În plus, niciuna dintre arestările de până acum nu a vizat familiile (inclusiv copiii) colaboratorilor săi.

Cum are Vladimir Putin grijă de rudele sale

În ceea ce privește averea personală a lui Vladimir Putin rămâne cel mai bine păstrat secret şi nimeni nu poate indica ceva semnificativ care să fie în mod clar proprietatea lui. În schimb, femeile din viața lui – fosta soție și câteva amante – dețin proprietăți consistente. Fosta soție, Ludmila, are o reședință în apropierea stațiunii franceze Biarritz, actuala parteneră și fostă medaliată olimpică, Alina Kabaeva, deține mai multe case în Elveția, iar o fostă iubită, Svetlana Krivonogikh, are un apartament în Monaco.

Copiii lui Putin sunt la fel de înstăriți. Katerina Tihonova, care urmează o carieră în managementul științific are o casă în Spania, în timp ce Maria Vorontsova deține proprietăți imobiliare în Olanda. La fel stau lucrurile și în cazul rudelor apropiate și mai îndepărtate. Nu mai puțin de 26 dintre acestea au fost numite de Vladimir Putin în funcții guvernamentale sau în companii de stat. Pe lângă asta, experţii în politica Kremlinului au identificat patru-cinci clanuri familiale ale unor oficiali mai puțin importanți, centrate în jurul celor mai importanți consilieri ai lui Putin, care au acces nerestricționat la acesta.

”Inovație” în România: prime de pensionare pentru angajații deja pensionați. Compania din Energie...
Fanatik
”Inovație” în România: prime de pensionare pentru angajații deja pensionați. Compania din Energie care a tocat ajutoarele de stat pe sporuri de lux
Ar putea ajunge euro la 7 lei, după ce tocmai a sărit de...
Fanatik
Ar putea ajunge euro la 7 lei, după ce tocmai a sărit de pragul de 5,1? Economiștii vin cu scenarii sumbre: ”Problemele s-ar complica foarte tare”
Lovitura dată de ANAF în prima zi de licitații online. Fiscul a vândut...
Fanatik
Lovitura dată de ANAF în prima zi de licitații online. Fiscul a vândut un apartament al lui Marian Vanghelie pentru o sumă uriașă
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
