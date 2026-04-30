Kremlinul pregătește schimbul de generații. Copiii prietenilor lui Putin preiau puterea, fiul lui Patrușev e în scenariile pentru succesiune

ADVERTISEMENT

Fiul fostului procuror general al Rusiei l-a înlocuit pe o funcție guvernamentală importantă pe nepotul unui fost prim-ministru. Este ultima dintr-o serie de numiri importante ale copiilor unor apropiaţi ai lui Vladimir Putin într-o serie de funcţii cheie, semn că la Kremlin se pregăteşte deja noua generaţie de politicieni. În anumite cercuri se vorbeşte deja despre posibilul succesor al actualului preşedinte.

Fiul fostului procuror general a fost numit şef peste propaganda externă a Kremlinului

„Procesul de moștenire a imperiului construit de tați este deja în desfășurare. O parte a acestuia include introducerea copiilor în sfera publică”, descrie tendințele din rândul elitei Kremlinului Abbas Galliamov, fost oficial în administrația prezidențială, omul care la un moment dat îi scria discursurile lui Vladimir Putin, dar care între timp a părăsit Rusia.

ADVERTISEMENT

Cel mai recent exemplu este schimbarea conducerii celei mai importante instituții de influenţă a Rusiei, Rossotrudnichestvo. Organizația este responsabilă de înființarea „Caselor Rusești” în străinătate, a căror misiune este de a disemina propaganda Kremlinului. În prezent, cel mai mare succes îl are în Africa, după ce în Europa unele dintre aceste facilități au fost închise, din cauza suspiciunilor de spionaj.

La începutul acestei săptămâni, nepotul fostului premier Evgheni Primakov a demisionat din funcția de șef al Rossotrudnichestvo și a fost înlocuit de Igor Ceaika, fiul fostului procuror general Iuri Ceaika, un prieten al şefului statului. Acest lucru nu a surprins pe nimeni la Moscova, asta şi din cauză că ascensiunile copiilor elitei politice a lui Putin sunt acum de domeniul public, după cum remarcă Andrzej Lomanowski într-o analiză pentru portalul polonez Rzeczpospolita.

ADVERTISEMENT

„Kovalciuk junior (n.r. – fiul unui bancher miliardar prieten cu Putin) a devenit șeful Curții de Conturi. Tânărul Kirienko (n.r. – fiul șefului administrației prezidențiale), tânărul Rotenberg (n.r. – fiul unui alt bancher prieten cu Putin), toți sunt foarte activi, toți urmează o carieră”, aminteşte Galliamov. Vladimir Kirienko, fiul șefului administrației preyidențiale este nimeni altul decât CEO-ul VK, cea mai mare platformă socială din Rusia, considerată de mulți analiști o companie puternic influențată de stat.

ADVERTISEMENT

Fiul fostului șef al FSB, Nikolai Patrușev, a ajuns vicepremier după opt ani ca ministru al Agriculturii

Cel mai sus în ierarhie a ajuns Dmitri Patrușev (48 ani), fiul colaboratorului lui Putin şi fost . După opt ani ca ministru al Agriculturii, a devenit vicepremier. Cariera sa este atât de remarcabilă, încât o parte dintre experții care analizează elita de la Kremlin au început să îl indice drept un posibil succesor al președintelui. „I se permite să capete experiență și relații în rândul elitelor regionale. Ulterior se va decide ce se va face mai departe cu el”, spune unul dintre experţi.

ADVERTISEMENT

„Întregul scop al serviciului public în Rusia – în peste 90% din cazuri – constă în a-ți asigura o poziție suficient de bună pentru a obține câștiguri considerabile, inclusiv din mită sau diverse comisioane (…) Acestea provoacă corupție în masă la scară națională, care devine un element cheie al politicii interne și externe a țării”, susține Ghenadi Gudkov, un fost ofițer KGB care a devenit ulterior politician de opoziție, dar în cele din urmă a părăsit Rusia definitiv.

Într-adevăr, , care își fac cariere politice, se îmbogăţesc rapid, obținând câștiguri disproporționate față de veniturile lor legale. Putin însuşi încearcă din când în când să mai tempereze acest proces, autorizând arestarea unor oficiali. În același timp însă, a secretizat complet veniturile acestora față de opinia publică. În plus, niciuna dintre arestările de până acum nu a vizat familiile (inclusiv copiii) colaboratorilor săi.

ADVERTISEMENT

Cum are Vladimir Putin grijă de rudele sale

În ceea ce privește averea personală a lui Vladimir Putin rămâne cel mai bine păstrat secret şi nimeni nu poate indica ceva semnificativ care să fie în mod clar proprietatea lui. În schimb, femeile din viața lui – fosta soție și câteva amante – dețin proprietăți consistente. Fosta soție, Ludmila, are o reședință în apropierea stațiunii franceze Biarritz, actuala parteneră și fostă medaliată olimpică, Alina Kabaeva, deține mai multe case în Elveția, iar o fostă iubită, Svetlana Krivonogikh, are un apartament în Monaco.

Copiii lui Putin sunt la fel de înstăriți. Katerina Tihonova, care urmează o carieră în managementul științific are o casă în Spania, în timp ce Maria Vorontsova deține proprietăți imobiliare în Olanda. La fel stau lucrurile și în cazul rudelor apropiate și mai îndepărtate. Nu mai puțin de 26 dintre acestea au fost numite de Vladimir Putin în funcții guvernamentale sau în companii de stat. Pe lângă asta, experţii în politica Kremlinului au identificat patru-cinci clanuri familiale ale unor oficiali mai puțin importanți, centrate în jurul celor mai importanți consilieri ai lui Putin, care au acces nerestricționat la acesta.