În plină pandemie care a lovit teribil SUA, ţară aflată pe locul 1 în lume atât la nivel de cazuri de infectare cu coronavirus cît şi ca număr de decese, pe arenele de la Flushing Meadows au loc meciurile din cadrul turneului de Grand Slam US Open.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

O competiţie care altădată era plină de numele mari din lumea tenisului este acum văduvită de prezenţa celor mai importanţi jucători, Roger Federer şi Rafael Nadal la masculin, Ashleigh Barty, Simona Halep şi Bianca Andreescu la feminin.

Aceasta ca urmare pe de o parte a temerii de virusul care a schimbat complet viaţa planetei şi pe de alta a regulamentului impus de organizatori, care cer sportivilor să îşi asume orice problemă în cazul depistării lor cu COVID 19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Kristina Mladenovic, eliminare incredibilă în turul 2

Francezul Benoit Paire este singurul jucător depistat pozitiv la testări şi datorită lui viaţa întregii delegaţii franceze a devenit din acel moment un coşmar – a povestit pentru presa din Hexagon Kristina Mladenovic.

Kristina Mladenovic a devenit miercuri seară primul sportiv din istoria US Open eliminat din turneu, în al doilea tur, după ce şi-a condus adversara cu 6-1, 5-2 şi 40-0 pe serviciul propriu! Aşa ceva nu a mai existat în istoria Grand-Slam-ului american.

ADVERTISEMENT

A povestit coşmarul trăit la New York

S-a întâmplat în meciul cu rusoaica Varvara Gracheva şi însăşi Mladenovic nu a putut explica cum de a fost posibil aşa ceva, dar, paradoxal, a declarat că înfrângerea a scos-o din închisoare.

“Nu aveţi idee ce a însemnat pentru noi, francezii, faptul că l-au găsit pe Benoit pozitiv. Toţi am intrat în aceeaşi oală, una din care sincer mă bucur mult, dincolo de eşec, că am scăpat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă ar fi ştiut ce urma nu ar fi venit niciodată

E îngrozitor ce ne-au făcut să trăim aici. Am avut clar senzaţia că suntem prizonieri sau poate ne considerau chiar criminali. E un şoc şi nu mi-am dorit decât să îmi recâştig mai repede libertatea pierdută. Bineînţeles, asta nu are legătură cu modul în care am pierdut.

Noi, jucătorii de la New York trebuia să cerem voie şi pentru a face un pas, nu aveam voie să ieşim din camerele noastre decât să mergem la teren să jucăm. Nici urmă de libertate, oameni fără identitate. Şi teste s-au făcut zi de zi, e de neconceput cum am fost trataţi. Dacă ştiam ce ne aşteaptă nu aş fi pus niciodată piciorul la acest turneu. Am avut doar dreptul să nu facem nimic!”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT