Kriszta Incze, în lacrimi după ce a ratat bronzul: “Îmi pare rău că am dezamăgit atâția oameni”

de medalia de bronz în proba de lupte libere 62 de kilograme. Românca a intrat miercuri dimineaţă în recalificări, însă nu a reuşit să o învingă pe letona Anastasija Grigorijeva.

Kriszta Incze a ratat bronzul la Tokyo! Învinsă de Grigorijeva la finalul unui meci spectaculos

Luptătoarea din România a început bine meciul, a condus cu 2-0, însă letona a întors scorul şi şi-a adăugat un avans de 6 puncte pe tabelă cu două minute înainte de final.

nu mai avea nimic de pierdut, s-a aruncat peste adversară şi a reuşit să revină la 6-8, iar cu două puncte obţinute în ultimul minut şi jumătate, ar fi acces în meciul pentru bronz. În caz de egalitate, sportivul care punctează ultimul merge mai departe.

A urmat însă contraatacul fulgerător al letonei care a închis meciul cu scorul de 14-7, un meci în care ambele sportive au punctat puternic, dar la finalul căruia Kriszta Incze a părăsit competiţia olimpică:

“Am atacat la un moment dat cu orice risc, fiindcă letona luase avans”

“Mă așteptam la alt stil din partea ei. N-am văzut-o până acum să fie așa insistentă cu această tehnică a ambelor brațe peste un braț. N-am știut cum să reacționez. M-am blocat psihic.

Am sperat la aur, apoi măcar la bronz, dar am greșit prea mult în fața lui Gregorijeva. Am atacat la un moment dat cu orice risc, fiindcă letona luase avans, am reușit să mă apropii, dar m-a întors.

“Am avut niște emoții imense. N-am putut să mi le controlez”

Am avut niște emoții imense. N-am putut să mi le controlez. Sunt foarte supărată pe mine.

L-am auzit pe președinte cum mi-a strigat din tribună să nu mai las brațul jos, dar a fost o chestie instinctuală, care m-a costat.

A fost prima mea participare la Jocurile Olimpice, mi-am dorit enorm să demonstrez că n-a fost o întâmplare calificarea mea la Tokyo, însă lucrurile n-au stat așa cum mi-am dorit.

“Îmi pare rău că am dezamăgit atâția oameni care m-au susținut: familia, prietenii, antrenorii”

O să-mi analizez meciurile de aici, o să lucrez mai departe ca să mă întorc mai puternică pentru Paris 2024.

Îmi pare rău că am dezamăgit atâția oameni care m-au susținut: familia, prietenii, antrenorii, conducerea federației. Voi avea o discuție cu mine și voi găsi resursele să renasc, să merg mai departe cu capul sus”, a spus Incze conform gsp.ro.