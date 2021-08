Kriszta Incze speră la bronz după recalificări: “Ar fi fantastic să pot să lupt pentru o medalie!”

Concursul de lupte libere 62 de kg a început foarte bine pentru Kriszta Incze. Sportiva din România a învins-o pe Marianna Sastin din Ungaria cu scorul de 3-1 și s-a calificat în sferturile de finală.

ADVERTISEMENT

Din păcate, tabloul lui Incze nu a fost deloc ușor, astfel că duelul împotriva principalei favorite și a campioanei mondiale en-titre a venit încă din turul doi.

Kriszta Incze speră la o medalie după recalificări!

Iar duelul dintre Kriszta Incze și Aisuluu Tynybekova a fost unul teribil. Sportiva din Kârgâzstan a punctat rapid și a pus presiune pe româncă să iasă la atac.

ADVERTISEMENT

Incze s-a apărat bine, însă în momentul în care a ieșit la atac, Tynybekova a știut exact ce are de făcut și a surprins-o pe luptătoarea din România.

“Am încercat să revin, dar n-a fost posibil”

Meciul s-a încheiat înainte de încheierea timpului, cu . La finalul meciului, Kriszta Incze a fost mulțumită de prestație și speră să aibă o șansă în recalificări:

ADVERTISEMENT

„În primul meci am întâlnit o fostă campioană mondială, mai în vârstă ca mine. Am fost mai bună, am dominat-o. Dar în faţa actualei campioane mondiale din Kârghîzstan a fost mai greu.

Este o sportivă mai puternică. Am încercat să revin, dar n-a fost posibil. Aştept să văd ce face în semifinale.

ADVERTISEMENT

“Ar fi fantastic să pot să lupt pentru o medalie”

Dacă bate, intru în recalificări cu o sportivă din Lituania. E tot o sportivă mai în vârstă. Ar fi fantastic să pot să lupt pentru o medalie.

Pentru Jocurile Olimpice de la Paris voi munci foarte mult, să devin şi mai puternică”, a spus Incze conform .

ADVERTISEMENT

Incze luptă pentru bronz dacă Tynybekova prinde finala

Dacă Aisuluu Tynybekova va câștiga meciul din semifinale cu Irina Kolyadenko, atunci Kriszta Incze va intra în recalificări.

Astfel, miercuri, luptătoarea din România va avea o nouă șansă la medalii și va lupta împotriva Anastasijei Grigorijeva din Letonia.