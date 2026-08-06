KuPS Kuopio – Universitatea Craiova, LIVE VIDEO în Europa League, turul 3 preliminar. Arbitrul delegat de UEFA, talisman pentru olteni

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KuPS Kuopio – Universitatea Craiova, meciul dintre campioanele Finlandei și României, se joacă joi, în turul 3 preliminar din Europa League. Câștigătoarea acestei „duble” avansează în play-off-ul competiției, în timp ce pierzătoarea merge în play-off-ul Conference League.

, există șanse mari ca la ora partidei de joi seară din Finlanda, mai exact cu începere de la ora României 18:00, condițiile climaterice să fie destul de aspre. Mai exact se așteaptă vânt puternic, temperaturi scăzute și probabilitate de ploaie.

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Arbitrul ceh în vârstă de 38 de ani a mai condus destul de recent și meciul pe care oltenii l-au disputat în vara anului 2022 pe teren propriu în fața albanezilor de la Vllaznia în turul doi preliminar din Conference League. Atunci, Universitatea Craiova, antrenată la acea vreme de Laszlo Balint, a reușit să câștige cu scorul de 3-0 și să obțină astfel calificarea, după ce în tur se înregistrase un rezultat de egalitate, scor 1-1.

KuPS Kuopio – Universitatea Craiova, live video în turul 3 preliminar de Europa League

KuPS Kuopio – Universitatea Craiova se joacă joi, 6 august, începând cu ora 18:00. Rămâneți pe FANATIK pentru toate detaliile legate de partida KuPS Kuopio – Universitatea Craiova din turul 3 preliminar a Europa League.

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Ambele echipe au debutat în turul 1 și au fost eliminate în cel secund. KuPS a trecut de Vardar (Macedonia de Nord), cu 2-0 în deplasare și 2-3 acasă. După care a pierdut cu Sabah Baku (Azerbaidjan), 0-1 afară și 0-2 pe teren propriu. Universitatea Craiova a reușit să elimine pe ML Vitebsk (Belarus) cu 4-1 și 1-0, dar a pierdut în fața bulgarilor de la Levski, cu 0-1 și 2-2. Câștigătoarea duelului KuPS – U Craiova va juca, în play-off-ul Europa League, împotriva pierzătoarei dintre . Iar învinsa , contra echipei care pierde în dubla Shamrock Rovers (Irlanda) și Egnatia (Albania)

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Cine arbitrează KuPS Kuopio – Universitatea Craiova și ce brigadă a fost delegată

Pentru meciul KuPS – U Craiova, UEFA a delegat o brigadă din Cehia: Ondrej Berka (centru), Matej Vlcek și Kamil Hajek (tușieri) și Pavel Orel (arbitru de rezervă). Partida din Finlanda va beneficia și de arbitraj video. În camera VAR se vor afla portughezul Andre Narciso, asistat de cehul Karel Roucek.

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Cine transmite la TV meciul KuPS Kuopio – Universitatea Craiova

KuPS – U Craiova se vede la tv și în România. Deși primele informații apărute anunțau că partida va fi transmisă doar online, Digi Sport și Prima Sport, televiziunile care dețin și drepturile pentru SuperLiga, au anunțat că atât turul, cât și returul vor fi transmise la tv.

Cote pariuri KuPS Kuopio – Universitatea Craiova în Europa League

Universitatea Craiova este favorita caselor de pariuri la victorie. Oltenii au primit cotă 2,05 să se impună în Finlanda, în timp ce gazdele au 3,70, iar remiza – 3,40. Totuși, va fi un meci dificil fie și numai prin prisma vremii. Elevii lui Filipe Coelho lasă în urmă canicula din România pentru 18 grade la ora meciului, cu rafale de vânt puternice și șanse de ploaie de peste 80%. Iar gazonul este unul artificial. Anul trecut, , tot pe un gazon artificial.